Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'da neden yok? Seren Serengil'in hastalığı dumping sendromu nedir? İşte son durumu

'Artık hastalıkla gündeme gelmek istemiyorum' diyen ünlü sunucu sözlerine şöyle devam etti: "Yılbaşına kadar beklemeyi düşünüyordum ama o kadar zamanımız yokmuş, bir an önce olmam gerekiyor. Bu duruma herkes çok üzülüyor, bir an önce bitsin sürekli hastalıkla gündeme gelmek de istemiyorum."