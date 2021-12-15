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Televizyon
Haber Giriş: 15 Aralık 2021 - 09:19 | 

Seren Serengil hastalığıyla ilgili son durumu anlattı... Seren Serengil'e neler oluyor, hastalığı ne?

Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Seren Serengil, hastalığıyla ilgili son durumu anlattı. Dumping Sendromu'na yakalanan ve organlarının hasar aldığını belirten Seren Serengil, cuma sabahı ameliyat olacağını açıkladı. Peki, Seren Serengil’in hastalığı ne? İşte Seren Serengil ‘in son durumu ve hastalığıyla ilgili bilgiler…

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Zayıflama ameliyatı olduktan dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil, karaciğer ve pankreas organlarının iflas etmek üzere olduğunu açıklamıştı. Hafta içi her gün Söylemezsem Olmaz programını sunan Seren Serengil, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi ve ameliyat olacağını açıkladı. Dumping sendromu, mide bulantısı, ishal, yemek yedikten sonra hissedilen yorgunluk gibi belirtilerle kendisini gösteriyor.
2Artık hastalıkla gündeme gelmek istemiyorum

'Artık hastalıkla gündeme gelmek istemiyorum'

Söylemezsem Olmaz programında son durumunu açıklayan Serengil, sevenlerinden dua istedi:"Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay damardan beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Perşembe günü hastaneye yatacağım, Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler. Çok korkuyorum, vücut kaldıramayabilirmiş... 'ameliyat masasında kalabilirsin' dediler. Her şey kötü de gidebilir. Kan organlara gitmiyor" diyerek sevenlerini üzdü.
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'Artık hastalıkla gündeme gelmek istemiyorum' diyen ünlü sunucu sözlerine şöyle devam etti: "Yılbaşına kadar beklemeyi düşünüyordum ama o kadar zamanımız yokmuş, bir an önce olmam gerekiyor. Bu duruma herkes çok üzülüyor, bir an önce bitsin sürekli hastalıkla gündeme gelmek de istemiyorum."
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