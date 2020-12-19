Seren Serengil canlı yayında itiraf etti: Kerem Tunçeri'yi terk edip başkasıyla evlendim
Şarkıcı ve magazin yorumcusu Seren Serengil, kendisinden 8 yaş küçük eski basketbolcu Kerem Tunçeri hakkında yıllar sonra çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
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Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında yorumculuk yapan Seren Serengil'in, Kerem Tunçeri itirafları magazin gündemine bomba gibi düştü.
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49 yaşındaki şarkıcı, 15 yıl önce eski basketbolcu Kerem Tunçeri (41) ile aşk yaşadığını ancak onu terk edip başkasıyla evlendiğini açıkladı.
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Serengil, "Bundan 15 sene önce ortak arkadaşımız Umut vasıtasıyla Kerem'le tanıştık. Aynı arkadaş grubundaydık. O zaman Efes'te oynuyordu" ifadelerini kullandı.
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"KEREM’DEN BEN AYRILDIM" Arto'nun "Neden ayrıldınız?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Ayrıldıktan sonra arkadaş kaldık. Ondan ben ayrıldım. Daha önce ayrıldığım birinin başına bir şey geldi, Kerem'i bırakıp onunla evlendim. O kişinin yanında olmam gerekiyordu. Tamamen formalite icabı evlendim, onun yanında olmak istedim" yanıtını verdi.
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"EVLİLİĞİM GERÇEK DEĞİLDİ" Seren Serengil, "Onu çok iyi tanıyorum. Kerem hayatta sadakatsizlik yapmaz. Ayrıldığımız için çok üzüldü ama sonra o beni anladı. Evliliğim gerçek değildi" dedi.
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SOSYAL MEDYA MESAJLARI İFŞA OLDU
Kerem Tunçeri, geçtiğimiz aylarda model Hande Taşkın'a mesajlar attı. Genç kadın da bunları ifşa etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Tunçeri, Taşkın'ın cezalandırılmasını istedi. Savcılık, model hakkında 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istedi.
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Fransa'da 2018 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Yaşar İpek (41) ile meslektaşı Seren Serengil (49), geçtiğimiz eylül ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı.