Seren Serengil canlı yayında itiraf etti: Kerem Tunçeri'yi terk edip başkasıyla evlendim

"KEREM’DEN BEN AYRILDIM" Arto'nun "Neden ayrıldınız?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Ayrıldıktan sonra arkadaş kaldık. Ondan ben ayrıldım. Daha önce ayrıldığım birinin başına bir şey geldi, Kerem'i bırakıp onunla evlendim. O kişinin yanında olmam gerekiyordu. Tamamen formalite icabı evlendim, onun yanında olmak istedim" yanıtını verdi.