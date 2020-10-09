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Haber Giriş: 09 Ekim 2020 - 12:20 | 

Şeref Sözü oyuncuları kimler? İşte Şeref Sözü oyuncu kadrosu

Şeref Sözü dizisine ilişkin detaylar belli oldu. Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Şeref Sözü’nün merakla beklenen yayın tarihi ve oyuncu kadrosu açıklandı. Peki, Şeref Sözü dizisi oyuncuları kimler? İşte Şeref Sözü oyuncu kadrosu…

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Şeref Sözü’nün merakla beklenen yayın tarihi belli oldu.‘Şeref Sözü’, 14 Ekim Çarşamba akşamı 20.00’de yayınlanacak ilk bölümüyle ekranlara “merhaba” diyecek.

2ADABEYLİ ADASINI VE ADABEYLİ AİLESİNİ BÜYÜK SIRLAR BEKLİYOR
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ADABEYLİ ADASI'NI VE ADABEYLİ AİLESİ'Nİ BÜYÜK SIRLAR BEKLİYOR!

Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ansızın Adabeyli Adası’na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli’nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan İsra’dır. İsra’nın tek bir umudu vardır: Cihan Adabeyli! İsra’nın Adabeyli Malikanesi’ne Cihan’ın karısı olarak gelmesiyle tüm düzen alt üst olacaktır.

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Verilen “Şeref Sözü” geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır!

4Şeref Sözü Dizisi Hikayesi ve Oyuncuları
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Şeref Sözü Dizisi Hikayesi ve Oyuncuları

Kahraman bir adamın, geçmişten bugüne taşınan bir çocukluk hayalinin, zor coğrafyalardaki, zor hayatların, köklerine sahip çıkarken, kendini de etrafını da yakıp yıkanların, evlat sevgisinin, imkansız aşkların, ölümün kıyısından kurtulmuşların, bir “Ada Masalı”nın ve şerefli olmanın hikayesi…

Cevdet Mercan’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’nün zengin oyuncu kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.

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