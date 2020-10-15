Şeref Sözü oyuncu kadrosu: Şeref Sözü oyuncuları kimler, konusu ne?
Şeref Sözü oyuncu kadrosu ilk bölümle beraber dikkatleri üzerine topladı. Cevdet Mercan’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’, çarpıcı hikayesi, yıldızlarla dolu kadrosu ve görkemli setiyle yeni sezonun en merak edilen projesi olarak adından söz ettiriyor. Şeref Sözü'nün iki kahramanı, Cihan Adabeyli ve İsra'nın hikayesi büyük heyecan uyandırıyor. Peki, Şeref Sözü oyuncuları kimler, konusu ne? İşte, Şeref Sözü oyuncu kadrosu ve diziyle ilgili merak edilenler.
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Show TV'nin merakla beklenen dizisi, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Şeref Sözü’ 14 Ekim Çarşamba akşamı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Şeref Sözü'nün oyuncu kadrosu dikkatleri çekti. İşte Şeref Sözü oyuncuları ve konusu…
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ŞEREF SÖZÜ OYUNCULARI
Şeref Sözü’nün zengin oyuncu kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.
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ŞEREF SÖZÜ KONUSU
Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ansızın Adabeyli Adası’na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli’nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan İsra’dır. İsra’nın tek bir umudu vardır: Cihan Adabeyli! Kucağında yeni doğmuş bebeği ile son çare Cihan’ı arar.
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Ve Cihan Adabeyli uçağına atlayıp Lübnan’a gider! Faruk, şehrin her yerinde İsra’yı ve çocuğunu ararken, Cihan hayatını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır. İsra’nın Adabeyli Malikanesi’ne Cihan’ın karısı olarak gelmesiyle Adabeyli Adası’nda tüm düzen alt üst olacaktır... Adabeyli Adası’nda İsra’nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir. Verilen ‘Şeref Sözü’ geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır!