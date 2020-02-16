Serdar Ortaç’ın tipi Corona virüsünden sonra sıkıntı
Caroline Yılmaz ile Canı Sağolsun şarkısında Caroline’in göbeğini kafasını yaslayan Serdar Ortaç “itiraf ediyorum göbek hastasıyım” dedi
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Caroline Yılmaz ile “Canı Sağolsun” adlı şarkıda düet yapan Serdar Ortaç, Caroline’nin TV 8,5’ta yayınlanan Caroline Show adlı programına konuk oldu. Programda Serdar Ortaç’ın Caroline’nin göbeğine kafasını dayadığı fotoğraf çok konuşuldu. İzleyicilerden biri “jinekolog musunuz” sorusunu sordu. Yıllar önce Karabiberim şarkısının klibinde İlknur Soydaş’ın göbeğinden zeytin yiyen Serdar Ortaç “jinekolog değilim de itiraf edeyim göbek hastasıyım” dedi.
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Seyircilere sitem etti
Eşi Chloe’den yeni boşanan Serdar Ortaç seyircilerden gelen “Hayatınızda biri varsa mutluluk gidiyor” yorumuna sitem etti. “Kızlar hayatınızda biri varsa mutluluk gidiyor diyorsunuz. Yanlış konuşuyorsunuz. Anne babalarımız nasıl 50 yıl evli kalıyorlar? Mecburen değil seviyorlar ve beraber ölüyorlar” yorumunu yapan Ortaç, biten evliliğine gönderme yaptı.
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Corona’dan sonra sıkıntı
Caroline Yilmaz’ın Serdar Ortaç’a programda “Enteresan bir tipi var Serdar’ın gerçi Corona virüsünden sonra biraz sıkıntılı” yorumu da programa damga vurdu.