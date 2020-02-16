Serdar Ortaç’ın tipi Corona virüsünden sonra sıkıntı

Seyircilere sitem etti Eşi Chloe’den yeni boşanan Serdar Ortaç seyircilerden gelen “Hayatınızda biri varsa mutluluk gidiyor” yorumuna sitem etti. “Kızlar hayatınızda biri varsa mutluluk gidiyor diyorsunuz. Yanlış konuşuyorsunuz. Anne babalarımız nasıl 50 yıl evli kalıyorlar? Mecburen değil seviyorlar ve beraber ölüyorlar” yorumunu yapan Ortaç, biten evliliğine gönderme yaptı.