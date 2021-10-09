Serdar Ortaç'ın korku dolu anları...

Bitmeyen inşaat mahkemelik etti OYUNCU Altan Gördüm, 2018’de kurduğu ve bu yıl devrettiği inşaat şirketi nedeniyle yeniden zor günler yaşıyor. Credit Bebek isimli şirketiyle gayrimenkul yatırımı, inşaat ve tadilat işleri yapan Gördüm, devir sürecinde şirketin yeni sahipleriyle mahkemelik olmuştu. Bu kez Er Er Mimarlık, Bebek’teki Türk Telekom binasının hafriyat, temizlik ve ince işlerinin yapılması için anlaştığı Altan Gördüm’den ücretlerini alamadığı iddiasıyla dava açtı. Er Er Mimarlık, icra müdürlüğüne başvurarak 52 bin 824 liralık icra takibi başlatmıştı. Ancak Gördüm’ün itirazı üzerine takip durunca, şirket bu defa ‘itirazın iptali’ istemiyle dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava, tanıkların dinlenmesi için ertelendi. m Özge EĞRİKAR