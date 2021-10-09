Serdar Ortaç'ın korku dolu anları...

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Uçakta panik!
Konser için gittiği İzmir'den İstanbul'a dönen Serdar Ortaç, uçakta yaşadığı korku dolu anları takipçileri ile paylaştı.
Uçağın pisti pas geçtiğini söyleyen Ortaç, yaşadıklarını anlattı:
"İzmir'den İstanbul'a inişe geçtik. Önümüzdeki uçak pisti halen terk etmediği için inişe birkaç yüz metre kala, pisti pas geçtik. Korkunç bir tecrübeydi. Sağol varol kaptan."
2
Elimi tutma
“Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisindeki ‘Rahmi’ rolüyle yıldızı parlayan Bülent Seyran, sevgilisi İpek Banu’yla ilk kez önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Önce kahvaltı yapan, ardından mağazaları dolaşan çift, yürüyen merdivenlerde ilginç bir an yaşadı. İpek Banu, Bülent Seyran’ın elini tutmak istedi, ancak oyuncu sevgilisinin bu isteğini geri çevirdi. İkili, AVM’den ayrıldıktan sonra Nişantaşı sokaklarındaki mağazaları gezdi. İpek Banu bir kez daha sevgilisine elini uzattı ve yine aynı tepkiyle karşılaştı. (Sayit DURMAZ)
3
Sıla’dan sonbahar şovu
Sıla, konser maratonuna hızlı başladı. Şarkıcı önce Adana’da, ardından Gaziantep’te sevenleriyle buluştu.Kerki Solfej’in “Sonbahar Konserleri”yle Türkiye’yi gezmeye başlayan Sıla, önce Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Sanatçı, ertesi gün de Gaziantep Üniversitesi Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi’nde konser verdi. Müzikseverler her iki konsere de büyük ilgi gösterdi.
4
Bitmeyen inşaat mahkemelik etti
OYUNCU Altan Gördüm, 2018’de kurduğu ve bu yıl devrettiği inşaat şirketi nedeniyle yeniden zor günler yaşıyor. Credit Bebek isimli şirketiyle gayrimenkul yatırımı, inşaat ve tadilat işleri yapan Gördüm, devir sürecinde şirketin yeni sahipleriyle mahkemelik olmuştu. Bu kez Er Er Mimarlık, Bebek’teki Türk Telekom binasının hafriyat, temizlik ve ince işlerinin yapılması için anlaştığı Altan Gördüm’den ücretlerini alamadığı iddiasıyla dava açtı. Er Er Mimarlık, icra müdürlüğüne başvurarak 52 bin 824 liralık icra takibi başlatmıştı. Ancak Gördüm’ün itirazı üzerine takip durunca, şirket bu defa ‘itirazın iptali’ istemiyle dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava, tanıkların dinlenmesi için ertelendi. m Özge EĞRİKAR
5
Dövmelerin anlamı büyük
İKİ ünlü müzisyen, Koray Avcı ve Buray, yeni dövmeleriyle adından söz ettirdi. Avcı, Roma rakamlarıyla doğum tarihi olan ‘1 Ocak 1990’ı ve Amsterdam bayrağını sol bacağına yaptırdı.
LEFKOŞA HARİTASI
Kıbrıs doğumlu Buray ise sırtına Lefkoşa haritası çizdirdi. Haritayı ikiye ayıran şarkıcı, bunu şu sözlerle açıkladı: “Kuzey Kıbrıs başkenti Lefkoşa, Berlin duvarının yıkılmasından sonra dünyanın ikiye bölünmüş tek başkenti olma unvanını taşıyor.”
6
Akustik gece
Zeynep Bastık, önceki akşam Maximum Uniq Açıkhava’da konser verdi. Genç şarkıcı, Salih Balta imzalı kot takımıyla sahneye çıktı. Sevilen şarkıları akustik versiyonlarıyla seslendiren Zeynep Bastık’ı dinlemeye gelen 2 bin kişi arasında Edis, Hakan Baş, Gazapizm gibi ünlü isimler de vardı.
7
Öğrencilerle buluştu
Bahadır Tatlıöz, önceki gün İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Açılış Etkinlikleri kapsamında öğrencilerle buluştu. Soğuk havaya rağmen etkinlik alanını dolduran öğrencilerle şarkılar söyleyen Tatlıöz, sorular üzerine okul yıllarına dönerek haylaz bir öğrenci olduğunu anlattı ve ekledi: “Lise yıllarımda okuldan kaçmak için kazan dairesini yakmaya bile çalıştım ama şansım varmış ki yetenekli bir öğrenci olduğum için atmadılar beni.”
8
'Tomris' ayakta alkışlandı
Akıl hastası bir kadının kendini Tomris Uyar’da aramasını konu edinen tek kişilik tiyatro oyunu “Tomris”in galası Trump Sahne’de gerçekleşti. “Tomris” karakterine güçlü performansıyla hayat veren Janset, tiyatroseverler tarafından ayakta alkışlandı. Rain Media’nın yapımcılığını üstlendiği oyunu Kaan Erkam yazdı, Mehmet Ulay yönetti. Oyun sonunda ayakta alkışlanan Janset, bu alkışları oyuna ilham olan ünlü yazar Tomris Uyar’a armağan etti.
9
MUBI’den Londra’ya çıkarma
Milyonlarca sinemaseveri bir araya getiren MUBI, 6-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan 65. BFI Londra Film Festivali’nde tüm gösterim haklarına sahip olduğu 11 filmle yer alıyor. Geçen yıl, sinema dünyasına yön veren pek çok yönetmenin yeni yapıtlarını seyirciye sunmakla kalmayıp dağıtımcı rolünü de üstlenmeye başlayan MUBI, programda yer alan 11 yapımdan 6’sını önümüzdeki aylarda MUBI Türkiye kataloğuna da ekleyecek.