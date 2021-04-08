Serdar Ortaç'ı şaşırtan tepki: Adam değilsin!

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Serdar’ın hayatını yazacağım
Serdar Ortaç ve Seçil Gür önceki akşam Bebek’teki bir mekandaydı.Mekanda kapanış saati olan 19.00’a kadar kalan çift, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. Serdar Ortaç’a “Hayatınızın film olmasını ister misiniz?” sorusu yöneltildi. Araya giren Seçil Gür, “Ben yazacağım Serdar’ın hayatını” dedi. Ünlü popçunun değişken bir ruh hali olduğunu söyleyen Gür, “Üç kişiyle yaşıyorum” diye espri yaptı. (Sayit DURMAZ)
2
‘Adam değilsin’ tepkisi
◊ Serdar Ortaç muhabirlerin sorularını yanıtlarken, yoldan geçen bir vatandaş ünlü şarkıcıya “Ahmet Kaya’ya o hareketi yaptın ya, sen adam değilsin!” diye bağırdı. Ortaç, uzaklaşan adamın arkasından “Yapma be abi, yapma be abi” diye seslendi. 1999’daki MGD ödül töreninde “Kürtçe şarkı söylemek istiyorum” dediği için Ahmet Kaya’ya tepki gösteren sanatçılar arasında yer alan Ortaç, daha sonra pişmanlığını dile getirerek özür dilemişti.
3
Aşk bakışı
Oyuncu Melisa Şenolsun ve işletmeci Umut Evirgen, önceki gün Emirgan’daki bir kafede görüntülendi. Güneşli havada Boğaz’a karşı romantik dakikalar yaşayan sevgililerin aşk dolu bakışmaları objektiflere böyle yansıdı. (Behlül AYDIN)
4
Evlenemeyenler bana başvursun
İkinci kez evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı önceki gün Etiler’de yürüyüş yaparken objektife takıldı. ◊ Sinan Akçıl, pandemide düğün yapmalarını eleştirenlere tepki gösterdi: “Eleştirenler arasında evlenememiş olanlar varsa bana başvursunlar, düğünlerini yapayım!” Burcu Kıratlı ise “Çok temkinliydik” dedi. Burcu Kıratlı bir röportajında çocuk sahibi olmak istediğini söylemişti. Sinan Akçıl, konuyla ilgili sorular üzerine “Kız babası olmayı çok istiyorum. Ferhat Göçer’in okuduğu ‘Kızım’ diye bir şarkım var. Kızım olursa şarkısı hazır” dedi.(Sayit DURMAZ)
5
Aşk pozu
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, aşklarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Yanak yanağa poz veren ünlü çiftten Özdemir, bu kareyi kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu. Koç da aynı kareyi kendi hesabından paylaştı.
6
Aşımı vurdurdum
Şarkıcı Muazzez Ersoy önceki gün Etiler’de kozmetik alışverişi yaparken görüntülendi. Ersoy, ilk Covid-19 aşısını vurdurduğunu söyledi: “Aşımı vurdurdum. Allah’a şükürler olsun gayet iyiyim. İkinci aşımı da 28 gün sonra vurduracağım.” (Sayit DURMAZ)
7
Bugün şaka yok
Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer ve Yaşar İpek’le önceki gün Etiler’deki Da Mario Restoran’ından çıkarken görüntülendi. Ceceli, yaptıkları 1 Nisan şakasından sonra çevresinden çokça telefon aldıklarını söyledi: “Selin’in hamile olduğunu söylediğimiz şakadan dolayı herkesten telefon aldık. Arkadaşlar bugün şaka yok. Evimize gidiyoruz.” (Sayit DURMAZ)
8
Balayı lig sonu
Geçtiğimiz günlerde evlenen İrfan Can Kahveci ve Gözde Kahveci çifti önceki gün Zorlu AVM’deydi. Yeni evli çift, bir mekanda oturup yemek yedi ve ardından alışveriş yaptı. Çift, balayına ligler bitince çıkacaklarını söyledi.
9
Film provasından
Pınar Deniz, oyunculuktan yoga öğretmenliğine geçen Zeynep Tokuş’la yeni filmi için prova yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. İkiliyi, Yılmaz Erdoğan fotoğrafladı. Deniz, karenin altına “Bir film provası nasıl yapılır... Bayılıyorum Zeynep” notunu yazdı. Tokuş da “Dün bu dünya güzeliyle biraz prova yaptık” dedi.