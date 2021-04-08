Serdar Ortaç'ı şaşırtan tepki: Adam değilsin!

Evlenemeyenler bana başvursun İkinci kez evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı önceki gün Etiler’de yürüyüş yaparken objektife takıldı. ◊ Sinan Akçıl, pandemide düğün yapmalarını eleştirenlere tepki gösterdi: “Eleştirenler arasında evlenememiş olanlar varsa bana başvursunlar, düğünlerini yapayım!” Burcu Kıratlı ise “Çok temkinliydik” dedi. Burcu Kıratlı bir röportajında çocuk sahibi olmak istediğini söylemişti. Sinan Akçıl, konuyla ilgili sorular üzerine “Kız babası olmayı çok istiyorum. Ferhat Göçer’in okuduğu ‘Kızım’ diye bir şarkım var. Kızım olursa şarkısı hazır” dedi.(Sayit DURMAZ)