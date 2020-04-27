Serdar Ortaç yıllar sonra anlattı: Ebru Gündeş ile aramı Demet Akalın bozdu

◊ “Şimdi daha çok ayakkabın ve çantan olsa nereye gideceksin, giyeceksin?” sözlerine Demet Akalın “Herkes bütçesine göre harcar. Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu” karşılığını verdi...



- Ben ona demedim ki, kendime söyledim. “Öküz kadar paran olsa nereye gideceksin?” dedim kendime. Ama Demet bel altı vurdu. Sana ne benim kumarımdan. Ben kazandım; bin 500 tane eser yazarak. Kumar oynadım, eşeklik ettim ve kaybettim. Bu lafın üzerine ne diye konuşuyorsun ki... Kimseye kızmam, kızmadım. 30 senelik müzik yaşantımın ilk fırçasını şu an atıyorum.