Havalimanında reklam panosunda gördüm, yönetmenime " Bu kızı bulabilir misin" dedim
Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde “Azerbaycan için gerekirse askere giderim, savaşa katılırım” demişti. Bu sözler üzerine eski defterler açılmış, ünlü popçunun bir dönem asker kaçağı olması yeniden gündeme gelmişti.
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1997 yılında ‘Loca Para Amar’ adlı İspanyolca bir albüm çıkaran popçu, konuya dair sorulara yanıt verdi.
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ÖNCE HAPİS, SONRA BEDELLİ
“O günlerde ünlü olmak için Meksika’ya gitmiştim. Havaalanında meşrubat reklamında oynayan bir modelin fotoğrafını gördüm, çok beğendim."
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BU KIZI BULABİLİR MİSİN?
"Yönetmene ‘Bu kızı getirir misiniz? Klipte oynasın’ dedim. Yönetmen buldu getirdi... Nereye şarkımın klibinde oynayan kız... Bir süre aşk yaşadık. Türkiye’ye dönemediğim için askere gidemedim. O yüzden 3 ay hapis yattım."
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Kaset fotoğrafı duygulandırdı
Serdar Ortaç’a sosyal medyada paylaştığı kaset fotoğrafı soruldu. Suriye’de mayın araması yapan bir askerin yol kenarında kasetini bulduğunu ve fotoğrafını çekip kendisine yolladığını anlatan popçu şöyle dedi: “Suriye’de bir asker kasetimi dinliyormuş. O sırada çatışma olmuş. Bu beni duygulandırdı. Onlar orada çatışıyor, biz burada neler yapıyoruz.”