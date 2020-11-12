Havalimanında reklam panosunda gördüm, yönetmenime " Bu kızı bulabilir misin" dedim

Kaset fotoğrafı duygulandırdı Serdar Ortaç’a sosyal medyada paylaştığı kaset fotoğrafı soruldu. Suriye’de mayın araması yapan bir askerin yol kenarında kasetini bulduğunu ve fotoğrafını çekip kendisine yolladığını anlatan popçu şöyle dedi: “Suriye’de bir asker kasetimi dinliyormuş. O sırada çatışma olmuş. Bu beni duygulandırdı. Onlar orada çatışıyor, biz burada neler yapıyoruz.”