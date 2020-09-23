Serdar burada aç mı kalayım!

Kız bu konuda çok haklı. Birinciyi ödeyemedim, sabretti. İkinciyi ödeyemedim sustu. Üçüncü, dördüncü derken hep sustu. Sonra mesaj attı. ‘Serdar burada aç mı kalayım? Burada ihtiyaçlarım oluyor" yazmış.
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Özür diledim. Şimdi biraz toparladım, toparladıkça gönderiyorum. Ama tabi daha çok borcum var.
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Devlete vergi borcum var. Yapılandırmaya alacaklar. Halkbank'a borcum var, onları da yapılandıracaklar. Canımı mı alacak? Başka çaremiz yok. Çalışacağız, insanları eğlendireceğiz, kazanıp ödeyeceğiz.