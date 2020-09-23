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Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 14:06 | 

Serdar burada aç mı kalayım!

Serdar Ortaç, eski eşi Chloe’nin “nafaka ödemiyor” sözlerine yanıt verdi

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1ŞİMDİYE KADAR SABRETTİ
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ŞİMDİYE KADAR SABRETTİ

Kız bu konuda çok haklı. Birinciyi ödeyemedim, sabretti. İkinciyi ödeyemedim sustu. Üçüncü, dördüncü derken hep sustu. Sonra mesaj attı. ‘Serdar burada aç mı kalayım? Burada ihtiyaçlarım oluyor" yazmış.

2
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Özür diledim. Şimdi biraz toparladım, toparladıkça gönderiyorum. Ama tabi daha çok borcum var.

3
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Devlete vergi borcum var. Yapılandırmaya alacaklar. Halkbank'a borcum var, onları da yapılandıracaklar. Canımı mı alacak? Başka çaremiz yok. Çalışacağız, insanları eğlendireceğiz, kazanıp ödeyeceğiz.

4
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