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Hürriyet
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Haber Giriş: 19 Temmuz 2020 - 12:23,

Serdar Ortaç en büyük pişmanlığını anlattı

Serdar Ortaç, YouTube’da Gökhan Çınar’ın sunduğu 'Katarsis' programına katıldı. Şarkıcı açıklamalarıyla adeta içini döktü.

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1ARTIK KABUL ETTİM
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ARTIK KABUL ETTİM

Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, "Beni çok yoruyor ama artık kabul ettim" ifadelerini kullandı.

2DUYGULARIM KALMAMIŞ
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DUYGULARIM KALMAMIŞ

"Maneviyatım yok benim, gitti artık. İnsanların güldüğü şey gülemiyorum mesela" diyen Ortaç, şunları söyledi: Senin ağladığın şeye de ağlamayabilirim. Babam rahmetli olduğunda ve bir de Samatya Sahili'nde gemi yandığında korkudan ağladığımı hatırlıyorum, o kadar. Çok üzüldüğüm zaman içime atarım. Çok utandığımda da üzülürüm. Kendi kendimi mahkemeye verir, sorgularım. Eskiden bu sorulara abartı bir reaksiyon gösterirdim. Utanınca çıldırırdım, çok korktuğum olurdu. Şimdi hiçbiri kalmamış. Demekki ondan hasta oldum.

3En büyük pişmanlığım kumar
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"En büyük pişmanlığım kumar"

Hayattaki en büyük pişmanlığının kumar oynamak olduğunu dile getiren Ortaç, "Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam" şeklinde konuştu.

4Artık hissedemediğim bir sürü duygu var
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"Artık hissedemediğim bir sürü duygu var"

Artık hissetmediği bir sürü duygusu olduğunu da ifade eden Serdar Ortaç, "Heyecan sıfır... Büyük konuşmayayım ama aşk olmaz artık, sanmam... Benim mutsuzluğumu bulaştırıp, onun ahını almak istemem. Korku, pişmanlık... Hepsi gitti. Kaç tane duygu varsa hepsine çarpı atayım" şeklinde konuştu.

5Hiç mutlu olduğumu hatırlamıyorum
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"Hiç mutlu olduğumu hatırlamıyorum"

Öte yandan şarkıcı, "Ne zaman mutlu oldun?' diyeceksin... Hiç mutlu olduğumu hatırlamıyorum. En mutlu olduğum zamanda bile bir mutsuzluk bulurdum" açıklamasında bulundu.50 yaşındaki Serdar Ortaç'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

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