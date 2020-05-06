MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSerdar Ortaç eleştirilere cevap verdi: Saklanıp turşumu mu kuracağım
GeriMagazin Serdar Ortaç eleştirilere cevap verdi: Saklanıp turşumu mu kuracağım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Cenker TEZEL
Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 07:00,

Serdar Ortaç eleştirilere cevap verdi: Saklanıp turşumu mu kuracağım

Bebek’te görüntülenen Serdar Ortaç, sosyal medyada canlı yayın yapmasına dair olumsuz eleştiriler yapan arkadaşlarına, “Ne yapacağım, evde saklanıp turşumu mu kuracağım” cevabını verdi.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

Serdar Ortaç önceki gün Bebek Sahili’nde bisiklet kullanırken görüntülendi. Yorulup bir banka oturan şarkıcı, “Bisiklet sürdüm, yoruldum ve arabamı çağırdım şimdi de... Instagram’daki canlı yayınlara devam ediyorum. Evde çok sıkıldım” dedi.

2
Abone Olgoogle-news

Şarkıcı, karantina günlerinde en çok canlı yayın yapan isimlerden biri olması hakkında ise, “Herkes bana ‘kendini sakla canlı yayın yapma’ diyor. Kıymetsiz oluyormuşum göz önünde olunca. Ne yapacağım, evde saklanıp turşumu mu kuracağım” açıklamasını yaptı.

3
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz ay İrlanda’da yaşayan eski eşi Chloe Loughnan’ın nafakasını ödeyemediğini belirten Ortaç, maddi durumu hakkında da bilgi verdi: “Chloe baskı yapmıyor. ‘Ne zaman paran olursa o zaman öde’ dedi. Ama biz daha ölmedik, zaten artık nafakasını ödüyorum.”

4Serdar gelecek o filmi izleyecek
Abone Olgoogle-news

Serdar gelecek o filmi izleyecek

Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın hazırladıkları “Magazin Noteri” programına konuk olan “2 Gözüm Ahmet” filminin yönetmeni Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya’nın linç edilmekten güçlükle kurtarıldığı 1999 yılındaki olaylı MGD gecesi hakkında konuştu. Şavata, orada yaşananları filmde birebir yansıttığını açıkladı. Şavata, Serdar Ortaç’a da bir çağrıda bulundu: “Serdar Ortaç herkesten cesur, yürekli ve pak. Çünkü 50 defa özür diledi ve ‘hata yaptım’ dedi. Ona karşı kötü duygumuz yok. Ama yapacağı tek bir şey var. Benimle filmi izleyecek. Ben de onu alnından öpeceğim...”

5
Abone Olgoogle-news
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi