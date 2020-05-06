Serdar Ortaç eleştirilere cevap verdi: Saklanıp turşumu mu kuracağım

Serdar gelecek o filmi izleyecek Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın hazırladıkları “Magazin Noteri” programına konuk olan “2 Gözüm Ahmet” filminin yönetmeni Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya’nın linç edilmekten güçlükle kurtarıldığı 1999 yılındaki olaylı MGD gecesi hakkında konuştu. Şavata, orada yaşananları filmde birebir yansıttığını açıkladı. Şavata, Serdar Ortaç’a da bir çağrıda bulundu: “Serdar Ortaç herkesten cesur, yürekli ve pak. Çünkü 50 defa özür diledi ve ‘hata yaptım’ dedi. Ona karşı kötü duygumuz yok. Ama yapacağı tek bir şey var. Benimle filmi izleyecek. Ben de onu alnından öpeceğim...”