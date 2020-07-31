Serdar Ortaç'Acun konusunda çok pişmanım!'

'OLDUYSA OLDU NE YAPAYIM YANİ!' - Ebru Gündeş’le çok samimiydiniz. Ardından aranız açıldı, Ebru Gündeş’in eşi Reza Zarrab tutuklandığı gün sen Demet Akalın’la birliktesin diyorsun ki “Demet’le Çeşme’deydik, ne olduğunu anlayalım yarın ararım” diyorsun, aylar sonra da “Demet Akalın benim için Ebru’ya ‘aman Reza içeri girdi neden arayayım” demiş” diye bir haber düştü. Ebru da bunları benim söylediğime inanıp yüzüme bile bakmadı, arkadaşlığımız böylelikle çöpe gitti demişsin. Ebru Gündeş’le aranız Demet Akalın yüzünden mi bozuldu?



“Biz Ebru’yla ayrılmaz ikiliydik, hatta beni şöhrete adım attıran Ebru’dur. Radyoda beni buldu ve gel sana kaset yaptıracağım dedi ve beni o götürdü. Reza tutuklandı, ben o gün sohbette galiba gene bir pot kırdım! Demet’e mi dedim, oradaki gruba mı dedim; ‘Dur bi olayı anlayalım ne olduğunu görelim yarın geçmiş olsun derim’ dedim. O kadar! Acaba o kulağına başka mı gitti? Oradan mı bana kızdı? Şu an arkadaşlığımız kötü. Görse selam veriyor tabii ama eskisi gibi Serdarım yok artık! Ama ne gitti kulağına bilmiyorum ki! Orada kendimi haklı görüyorum! Hemen geçmiş olsun diye yazmadım. Ertesi gün unuttum mesaj atmayı, öyle gitti… Ama olduysa da oldu, ne yapayım yani! O da benimle dostluğunu o yüzden bitirdiyse canı sağolsun! Ben dostluğumu kolay bitirmem yani. 1 hatası 2 olacak 3 olacak 5 olacak! Belki benim de 5 tane varsa… Bir de ona sormak lazım… Bilmiyorum.”