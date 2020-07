Serdar Ortaç'Acun konusunda çok pişmanım!'

'TARKAN İÇİN SÖYLEDİKLERİMDEN UTANIYORUM!' - 2011 yılında Kral Tv Ödül Töreni’ne katılıyorsun, Tarkan’ın kulisten ödülünü almaya gelmemesini eleştiriyorsun diyorsun ki “Popstarlık oyunları nereye kadar?” Ardından da Tarkan’ın uyuşturucu operasyonu oluyor, buna da eleştiri getiriyorsun diyorsun ki “İstediğin kadar star ol, devletin 2 dudağının arasına bakar senin starlığın diye…” Tarkan’ı star olarak görmüyor musun?



“Kesinlikle megastar Tarkan. 10 sene önce, 40 yaşındayım, yetişkinim de yani! Bunu demiş miyim kesin? Sana güvenirim Jülide. Devletin 2 dudağının arasında lafını kabul edebilirim, baya Tarkan’ı gömmüşüm burada! Şu an utanıyorum, büyük pişmanım şu an. Ama devletin 2 dudağının arasındadır her şey orası doğru. Tarkan’ı star olarak görüyorum, megastar bence. Orada dediğimden de utanıyorum.