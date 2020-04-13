Sercan Yıldırm kimdir hangi takımlarda oynadı, Sercan Yıldırım kaç yaşında?

Bursaspor Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 5 Nisan 1990 günü dünyaya gelen Sercan Yıldırım, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, 2008-09 sezonunda ise Bursaspor’un 9 numaralı formasını 18 yaşında giymeyi başardı.Sercan, ligin ikinci haftasında kazanılan Gençlerbirliği maçında bulduğu iki golle takımına 2-0’lık galibiyeti getirdi. Dördüncü haftada ise Kocaelispor önünde 3-2’lik skorla alınan galibiyete yine iki golle katkıda bulundu. Bir hafta sonra Bursa’da Galatasaray’a karşı da bir gol atarak beş hafta sonunda dört gole ulaştı. Yıldırım'ın u dönemde Avrupa takımlarından teklifler aldığına dair haberler basında yer aldı. Ancak Manchester United’ın Bursaspor’a teklif ettiği iddia edilen 5 milyon pound tutarındaki bonservis bedeline rağmen Sercan takımda kaldı. Süper Lig’deki ilk tam sezonuna 11 gol sığdıran Sercan, toplamda ise 35 maça çıkarak 14 golün altına imzasını attı, sezon içinde ilk kez Türkiye A millî takımından davet aldı.2009-10 sezonunun ilk haftalarında da rakipleri boş geçmeyen Sercan Yıldırım, Kasım 2010’da dizinden yaşadığı sakatlıktan dolayı yaklaşık iki ay sahalardan uzak kaldı. Dönüşte Sivasspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında üç gol birden atmayı başardı. Ayrıca Bursaspor, sezonu şampiyon tamamlayarak kulüp tarihinde ilk kez böylesi ciddi bir başarı elde etti.



Sercan, UEFA’nın resmî yayını Champions Dergisi’nin Ekim-Kasım 2010 sayısında Türk futbolunun umut vadeden oyuncusu olarak anılan Sercan Yıldırım, Bursaspor adına iyi geçmeyen 2010-11 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki Rangers maçında ağları sarsarak bu arenada Bursaspor tarihinin ilk golünü atmayı başardı ve forması Bursaspor müzesine kaldırıldı. 2010-11 sezonunda ise sekiz defa ağları sarsmayı başardı. 2 Mart 2011 tarihinde Bursaspor'un Sercan Yıldırım'ın transferi için Rossiyskaya Premyer-Liga ekiplerinden Lokomotiv Moskva ile 5,5 milyon € bonservis bedeli karşılığında anlaşıldığı ve oyuncunun 3 Mart'ta yeni kulübüyle sözleşme imzalayacağı duyuruldu.

5 Mart'ta ise transferin bonservis konusunda yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle gerçekleşmeyeceği belirtildi.