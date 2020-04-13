Sercan Yıldırm kimdir hangi takımlarda oynadı, Sercan Yıldırım kaç yaşında?
Survivor yarışmasının kritik haftalarına girildiği bu dönemde yarışmacıların biyografileri ve kişisel bilgileri merak ediliyor. Final haftasına az bir süre kala Sercan Yıldırım'ın yaşı ve futbol oynadığı dönemdeki forma giydiği takımlar merak ediliyor. Peki Sercan Yıldırım kimdir?
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5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.
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2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.
Milli takımda da yer almıştır, 10 kez A milli formayı giyen futbolcu 2 gol kaydetmiştir. Kariyeri boyunca 208 maçta yer alarak 50 gol ve 25 asist kaydetmiştir.
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Bursaspor
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 5 Nisan 1990 günü dünyaya gelen Sercan Yıldırım, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, 2008-09 sezonunda ise Bursaspor’un 9 numaralı formasını 18 yaşında giymeyi başardı.Sercan, ligin ikinci haftasında kazanılan Gençlerbirliği maçında bulduğu iki golle takımına 2-0’lık galibiyeti getirdi. Dördüncü haftada ise Kocaelispor önünde 3-2’lik skorla alınan galibiyete yine iki golle katkıda bulundu. Bir hafta sonra Bursa’da Galatasaray’a karşı da bir gol atarak beş hafta sonunda dört gole ulaştı. Yıldırım'ın u dönemde Avrupa takımlarından teklifler aldığına dair haberler basında yer aldı. Ancak Manchester United’ın Bursaspor’a teklif ettiği iddia edilen 5 milyon pound tutarındaki bonservis bedeline rağmen Sercan takımda kaldı. Süper Lig’deki ilk tam sezonuna 11 gol sığdıran Sercan, toplamda ise 35 maça çıkarak 14 golün altına imzasını attı, sezon içinde ilk kez Türkiye A millî takımından davet aldı.2009-10 sezonunun ilk haftalarında da rakipleri boş geçmeyen Sercan Yıldırım, Kasım 2010’da dizinden yaşadığı sakatlıktan dolayı yaklaşık iki ay sahalardan uzak kaldı. Dönüşte Sivasspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında üç gol birden atmayı başardı. Ayrıca Bursaspor, sezonu şampiyon tamamlayarak kulüp tarihinde ilk kez böylesi ciddi bir başarı elde etti.
Sercan, UEFA’nın resmî yayını Champions Dergisi’nin Ekim-Kasım 2010 sayısında Türk futbolunun umut vadeden oyuncusu olarak anılan Sercan Yıldırım, Bursaspor adına iyi geçmeyen 2010-11 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki Rangers maçında ağları sarsarak bu arenada Bursaspor tarihinin ilk golünü atmayı başardı ve forması Bursaspor müzesine kaldırıldı. 2010-11 sezonunda ise sekiz defa ağları sarsmayı başardı. 2 Mart 2011 tarihinde Bursaspor'un Sercan Yıldırım'ın transferi için Rossiyskaya Premyer-Liga ekiplerinden Lokomotiv Moskva ile 5,5 milyon € bonservis bedeli karşılığında anlaşıldığı ve oyuncunun 3 Mart'ta yeni kulübüyle sözleşme imzalayacağı duyuruldu. 5 Mart'ta ise transferin bonservis konusunda yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle gerçekleşmeyeceği belirtildi.
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Galatasaray
2011-12 sezonunun yaz transfer döneminin son gününde 3 milyon € + futbolcu Musa Çağıran'a karşılık Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer olduğu Galatasaray Kulübü tarafından açıklanmıştır. İmzalanan sözleşme 5 sezonluktu ve sözleşme gereği Sercan Yıldırım bu transferde her sezon için 700 bin € sabit ücret ve her sezon için 8 bin 500 € karşılaşma başı ücret alacağı belirtildi. Bunun dışında eğer futbolcu bir sezonda 30 ve daha fazla resmi müsabakada görev alması halinde takip eden sezona ilişkin sabit transfer ve maç başı ücretlerinin yüzde 10 arttırılarak ödeneceği kaydedildi.
Sercan, Galatasaray formasıyla resmî maçlardaki ve Süper Lig'deki ilk golünü Süper Lig'in 2011-12 sezonunun 19. haftasında oynanan Samsunspor maçında kaydetmiştir. Ayrıca Sercan Türkiye Kupası maçında Adana Demirspor ağlarını 2 kez sarsmayı başarmış ve Galatasaray bu maçtan 4-1 galip ayrılmıştır. 2011-12 sezonunun ardından adı Trabzonspor ve Eskişehirspor gibi takımlarla anılsada Sercan, 2012-13 sezonunda ise Galatasaray formasıyla ilk maçına Kasımpaşa karşısında oyuna sonradan dahil olarak çıkmıştır. Sercan ikinci resmi maçına ise 23 Eylül 2012'de Akhisar karşısında çıkmış ve Akhisar ağlarını havalandırmayı başarmıştır. O sezon Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkan Sercan, 27 Kasım 2013 tarihinde oynanan ve Galatasaray'ın 4-1 kazandığı Balıkesirspor maçında 1 gol atmış ve 2 asist yapmıştır. Bu performansıyla birlikte 2 gol atan Aydın Yılmaz ile en çok dikkat çeken isim olmuştur.