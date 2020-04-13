Survivor'da Sercan Yıldırım ve Nisa arasında soğuk rüzgarlar!

Instagram'dan yaptığı canlı yayında konuyla ilgili konuşan Ilıcalı ise, "Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem" demişti.