Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Sercan bu hafta sürgün adasında

Survivor Sercan’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sercan Yıldırım geçen haftanın ardından üst üste ikinci kez sürgün adasına gönderildi. Konuya ilişkin konuşan Sercan, ‘Açıkçası bunu ben istedim. Bir yarışmacı 3 kez üst üste sürgün adasına gidemeyeceği için bu hafta girip haftaya gitmemek daha iyiydi’ dedi. İşte 1990 Bursa doğumlu Yıldırım hakkında bilgiler