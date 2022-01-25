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Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Sercan bu hafta sürgün adasında

#Sercan Yıldırım#Survivor Sercan#Survivor 2022

Sercan Yıldırım bu hafta Survivor’da sürgün adasına giden isimlerden biri oldu. Survivor 2022’de ünlüler takımı yarışmacıları arasında Sercan Yıldırım’da yer alıyor. Daha önce sürgün adasına giden Yıldırım bu hafta kendi isteği ile yeniden eleme adayı oldu. Peki, Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?

1/3Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Sercan bu hafta sürgün adasında

Survivor Sercan’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sercan Yıldırım geçen haftanın ardından üst üste ikinci kez sürgün adasına gönderildi. Konuya ilişkin konuşan Sercan, ‘Açıkçası bunu ben istedim. Bir yarışmacı 3 kez üst üste sürgün adasına gidemeyeceği için bu hafta girip haftaya gitmemek daha iyiydi’ dedi. İşte 1990 Bursa doğumlu Yıldırım hakkında bilgiler

2/3SERCAN YILDIRIM KİMDİR

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

3/3Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Sercan bu hafta sürgün adasında

Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.

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