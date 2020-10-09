MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSeray Sever kimdir? Seray Sever'in eşi Eray Sünbül hakkında bilgiler
GeriTelevizyon Seray Sever kimdir? Seray Sever'in eşi Eray Sünbül hakkında bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Televizyon
Haber Giriş: 09 Ekim 2020 - 16:58 | 

Seray Sever kimdir? Seray Sever'in eşi Eray Sünbül hakkında bilgiler

Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever, zaman zaman programda yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Seray Sever’in hayatı ve eşi Eray Sünbül ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Pek çok projede yer alan Seray Sever, özellikle Dadı dizisindeki aptal sarışısın performansıyla hafızalara kazınmıştı. Peki, Seray Sever kimdir? Seray Sever'in eşi Eray Sünbül kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı Seray Sever 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Başarılı bir öğrencilik dönemi geçiren Seray Sever, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Ekran projelerinde aptal sarışısın rollerini canlandıran Seray Sever, bir döneme damga vuran Dadı dizisinin kadrosunda yer almıştı.

2
Abone Olgoogle-news

2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.

3
Abone Olgoogle-news

2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

4ERAY SÜNBÜL KİMDİR
Abone Olgoogle-news

ERAY SÜNBÜL KİMDİR?

İlk evliliğinden yıllar sonra 2018 yılında bir kez daha nikah masasına oturan Seray Sever, Eray Sünbül ile evli. İkili 4 yıllık sevgilik süreci ardından evlilik kararı aldı. Aralarında 10 yaş fark olan Seray Sever ile eşi Manda Yuvası filmi setinde tanışmış ve Bodrum'da evlenmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi