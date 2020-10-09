Seray Sever kimdir? Seray Sever'in eşi Eray Sünbül hakkında bilgiler
Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever, zaman zaman programda yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Seray Sever’in hayatı ve eşi Eray Sünbül ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Pek çok projede yer alan Seray Sever, özellikle Dadı dizisindeki aptal sarışısın performansıyla hafızalara kazınmıştı. Peki, Seray Sever kimdir? Seray Sever'in eşi Eray Sünbül kimdir?
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Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı Seray Sever 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Başarılı bir öğrencilik dönemi geçiren Seray Sever, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Ekran projelerinde aptal sarışısın rollerini canlandıran Seray Sever, bir döneme damga vuran Dadı dizisinin kadrosunda yer almıştı.
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2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.
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2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.
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ERAY SÜNBÜL KİMDİR?
İlk evliliğinden yıllar sonra 2018 yılında bir kez daha nikah masasına oturan Seray Sever, Eray Sünbül ile evli. İkili 4 yıllık sevgilik süreci ardından evlilik kararı aldı. Aralarında 10 yaş fark olan Seray Sever ile eşi Manda Yuvası filmi setinde tanışmış ve Bodrum'da evlenmişti.