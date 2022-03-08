Seray Sever kimdir, kaç yaşında? İşte Seray Sever'in eşi hakkında bilgiler

Henüz 21 yaşındayken 1994 yılında ilk evliliğini Uğur Kozanoğlu ile yaptı. İlk evliliğinden yıllar sonra 2018 yılında bir kez daha nikah masasına oturan Seray Sever, Eray Sünbül ile evli. İkili 4 yıllık sevgilik süreci ardından evlilik kararı aldı. Aralarında 10 yaş fark olan Seray Sever ile eşi Manda Yuvası filmi setinde tanışmış ve Bodrum'da evlenmişti.