Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Seray Sever kimdir, kaç yaşında? İşte Seray Sever'in eşi hakkında bilgiler

#Seray Sever#Seray Sever Kimdir#Seray Sever Eşi

Oyuncu ve sunucu Seray Sever'in 74 yaşındaki babası Tamer Sever, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede entübe olan babası Tamer Sever için dua isteyen oyuncu, "Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için." ifadelerini kullanmıştı. Acı haber ardından Seray Sever'in hayatı bir kez daha gündeme geldi. Peki, Seray Sever kimdir, kaç yaşında?

1/3Seray Sever kimdir, kaç yaşında İşte Seray Severin eşi hakkında bilgiler

Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı Seray Sever 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise öğrenimini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Başarılı bir öğrencilik dönemi geçiren Seray Sever, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Ekran projelerinde aptal sarışısın rollerini canlandıran Seray Sever, bir döneme damga vuran Dadı dizisinin kadrosunda yer almıştı.

2/3Seray Sever kimdir, kaç yaşında İşte Seray Severin eşi hakkında bilgiler

2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.

2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve Sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

3/3Seray Sever kimdir, kaç yaşında İşte Seray Severin eşi hakkında bilgiler

Henüz 21 yaşındayken 1994 yılında ilk evliliğini Uğur Kozanoğlu ile yaptı. İlk evliliğinden yıllar sonra 2018 yılında bir kez daha nikah masasına oturan Seray Sever, Eray Sünbül ile evli. İkili 4 yıllık sevgilik süreci ardından evlilik kararı aldı. Aralarında 10 yaş fark olan Seray Sever ile eşi Manda Yuvası filmi setinde tanışmış ve Bodrum'da evlenmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seray Sever#Seray Sever Kimdir#Seray Sever Eşi