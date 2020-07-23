DAHA Ã–NCE HÄ°Ã‡ BÃ–YLE HÄ°SSETMEDÄ°M BÃ¶yle bir duyguyu daha Ã¶nce hiÃ§ hissetmediÄŸini belirten Lovato, sevgilisinin hayatÄ±na "pozitif bir Ä±ÅŸÄ±k" yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti. Sevgilisiyle birlikte daha birÃ§ok doÄŸum gÃ¼nÃ¼ anÄ±sÄ± biriktirmek istediÄŸini sÃ¶yleyen Lovato, mesajÄ±nÄ± "Seni seviyorum" diye bitirdi.