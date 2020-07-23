Seni tanÄ±ÄŸÄ±m an sevdim: Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± niÅŸanlandÄ±
Son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r zor zamanlar geÃ§iren Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± sonunda aradÄ±ÄŸÄ± mutluluÄŸu buldu ve evlilik iÃ§in ilk adÄ±mÄ± attÄ±.
Instagram
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
27 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Demi Lovato, bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu Max Ehrich ile niÅŸanlandÄ±. Mutlu haberi de Instagram sayfasÄ±ndan duyurdu.
Ã‡OK ÅžANSLIYIM
Lovato mesajÄ±nda Ehrinch'i tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ilk anda sevdiÄŸini belirterek "Seni ilk tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m anda sevdiÄŸimi biliyordum. Bunu ilk elden hissetmeyen birine aÃ§Ä±klayamayacaÄŸÄ±m bir ÅŸey bu" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ mesajÄ±nda bÃ¶yle bir duyguyu tattÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ÅŸanslÄ± olduÄŸunu da belirtti.
AÅžKINI SOSYAL MEDYADAN Ä°LAN ETTÄ°
Lovato kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce de Max Ehrich'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ yine bÃ¶yle duygusal bir mesajla kutladÄ±. ÅžarkÄ±cÄ± "Senin tarafÄ±ndan koÅŸulsuzca sevildiÄŸimi hissediyorum" diyerek bÃ¶yle bir ÅŸeyi daha Ã¶nce hiÃ§ yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Â
Instagram
BENÄ° KOÅžULSUZ SEVDÄ°ÄžÄ°NÄ° BÄ°LÄ°YORUM
27 yaÅŸÄ±ndaki Lovato, Ehrich ile birlikte Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p bir de metin kaleme aldÄ±. Lovato "Beni koÅŸulsuz sevdiÄŸini hissediyorum" dediÄŸi sevgilisine karÅŸÄ± duygularÄ±nÄ± da kelimelere dÃ¶ktÃ¼.
DAHA Ã–NCE HÄ°Ã‡ BÃ–YLE HÄ°SSETMEDÄ°M
BÃ¶yle bir duyguyu daha Ã¶nce hiÃ§ hissetmediÄŸini belirten Lovato, sevgilisinin hayatÄ±na "pozitif bir Ä±ÅŸÄ±k" yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti. Sevgilisiyle birlikte daha birÃ§ok doÄŸum gÃ¼nÃ¼ anÄ±sÄ± biriktirmek istediÄŸini sÃ¶yleyen Lovato, mesajÄ±nÄ± "Seni seviyorum" diye bitirdi.
YORUM YAÄžDI
Â TakipÃ§ileri Lovato'nun bu paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hem Ehrich'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ± hem de Ã§ifte mutluluklar diledi.
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