Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, hangi gün? İşte Star TV yayın akışı

Seni Çok Bekledim yeni bölümün ne zaman, hangi gün yayınlanacağı ile ilgili açıklama yapıldı. Star TV ekranlarında yayınlanan dizi bu akşam yayın akışında yer almıyor. Star TV yayın akışında 16 Nisan akşamı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı bulunuyor. İşte yeni bölüm fragmanı ve Seni Çok Bekledim’in yeni yayın günü