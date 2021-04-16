MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSeni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, hangi gün? İşte Star TV yayın akışı
GeriTelevizyon Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, hangi gün? İşte Star TV yayın akışı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 16 Nisan 2021 - 12:12 | 

Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, hangi gün? İşte Star TV yayın akışı

Seni Çok Bekledim izleyicileri yeni bölümü heyecanla bekliyorlar. Oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı, her hafta cuma akşamları ekrana gelen dizinin 16 Nisan Star TV yayın akışında yer almaması kıllara soru işaretleri oluşturdu. Peki, Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, hangi gün? İşte yeni bölüm fragmanı ve yeni yayın günü hakkında detaylar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Seni Çok Bekledim yeni bölümün ne zaman, hangi gün yayınlanacağı ile ilgili açıklama yapıldı. Star TV ekranlarında yayınlanan dizi bu akşam yayın akışında yer almıyor. Star TV yayın akışında 16 Nisan akşamı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı bulunuyor. İşte yeni bölüm fragmanı ve Seni Çok Bekledim’in yeni yayın günü

2

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU?

Seni Çok Bekledim dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 21 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI07:00 Sefirin Kızı

09:40 En Güzel Bölüm

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

3

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Yerli Dizi tekrar

18:30 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

00:30 Yerli Dizi tekrar

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi