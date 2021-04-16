Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, hangi gün? İşte Star TV yayın akışı
Seni Çok Bekledim izleyicileri yeni bölümü heyecanla bekliyorlar. Oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı, her hafta cuma akşamları ekrana gelen dizinin 16 Nisan Star TV yayın akışında yer almaması kıllara soru işaretleri oluşturdu. Peki, Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, hangi gün? İşte yeni bölüm fragmanı ve yeni yayın günü hakkında detaylar
Seni Çok Bekledim yeni bölümün ne zaman, hangi gün yayınlanacağı ile ilgili açıklama yapıldı. Star TV ekranlarında yayınlanan dizi bu akşam yayın akışında yer almıyor. Star TV yayın akışında 16 Nisan akşamı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı bulunuyor. İşte yeni bölüm fragmanı ve Seni Çok Bekledim’in yeni yayın günü
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