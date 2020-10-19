“Seneye de giyersin” Sosyal medya Hande Yener'i affetmedi

Bir mobilya markasının reklam yüzü olan Hande Yener üzerine 2 beden büyük gelen, soluk renkli, ütüsüz bir takımla kamera karşısına geçti. Bu karenin sosyal medyaya düşmesinin ardından yapılan yorumların ardı arkası kesilmedi. Yener reklamla değil, ama tarzıyla bir anda günün konusu oldu.