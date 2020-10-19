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Haber Giriş: 19 Ekim 2020 - 11:53 | 

“Seneye de giyersin” Sosyal medya Hande Yener'i affetmedi

Ünlü sanatçı Hande Yener'in İtalya üzerinden gelen havalı imajı kısa sürdü. Yener'in son hali herkesi şaşırttı.

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Hande Yener yeni albümü 'Carpe Diem’ için İtalya- Milano’da 480 bin TL harcayarak bir çekim yaptırmış, havalı tarzıyla sosyal medyada övgüler almıştı. Stiline İtalyan moda danışmanı Gabriele Papi karar vermişti. Ancak pop yıldızının önceki gün ortaya çıkan hali şaşırttı.

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Bir mobilya markasının reklam yüzü olan Hande Yener üzerine 2 beden büyük gelen, soluk renkli, ütüsüz bir takımla kamera karşısına geçti. Bu karenin sosyal medyaya düşmesinin ardından yapılan yorumların ardı arkası kesilmedi. Yener reklamla değil, ama tarzıyla bir anda günün konusu oldu.

3Seneye de giyersin
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'Seneye de giyersin'

Hande Yener’e gelen yorumlar, “Seneye de giyersin”, “Babasının takımını giyen çocuk”, “Emekli amca kirayı çekmeye gidiyor”, “Dedesinden miras kalmış” şeklindeydi.

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