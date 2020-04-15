Gösteri dünyasının ünlü çiftleri romantik karantina pozları da paylaşıyor.
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1
Bütün dünyada milyonlara kişi koronavirüs nedeniyle gönüllü karantinada. Her ne kadar istatistikler bu tür durumlarda çiftler arasındaki anlaşmazlıkların hatta boşanmaların arttığını gösterse de bunun tam tersi bir durum sergileyen ünlü çiftler de var. Bu çiftler sosyal medya sayfalarında aşk dolu paylaşımlar yapıyor. Görünüşe göre karantina süreci onların arasını açmak yerine aşklarını tazelemiş. İşte ünlü çiftlerin karantinada aşk dolu paylaşımları.
2
Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, hem romantik pozlar verip hem de takipçilerine evde kalmalarını öğütledi.
3
Justin Bieber ve Hailey Baldwin en çok romantik paylaşım yapan çiftlerin başında geliyor.
4
Model Doutzen Kroes ve eşi Sunnary James'in romantik pozu.
5
Chrissy Teigen kocası John Legend ile çekilen bu eski videosunu paylaştı.
6
İngiliz yıldız Myleene Klass, sevgilisi Severine Berman ile geçmişte çekilen bu romantik pozunu "Senden başkasıyla aynı evde kalmak istemezdim" notuyla paylaştı.
7
Dua Lipa ve Anwar Hadid'in esprili pozu.
8
Lady Gaga sevgilisiyle çekilen bu karantina pozunu paylaştı.
9
Emily Ratajkowski ile eşi Sebastian Bear-McClard'ın romantik pozu.
10
Nicole Scherzinger ile Thom Evans'ın bu dans paylaşımı çok konuşulmuştu.
11
Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz, karantina sürecini birlikte geçiriyor.