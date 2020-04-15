Senden başkasıyla aynı evde kalmak istemezdim

Bütün dünyada milyonlara kişi koronavirüs nedeniyle gönüllü karantinada. Her ne kadar istatistikler bu tür durumlarda çiftler arasındaki anlaşmazlıkların hatta boşanmaların arttığını gösterse de bunun tam tersi bir durum sergileyen ünlü çiftler de var. Bu çiftler sosyal medya sayfalarında aşk dolu paylaşımlar yapıyor. Görünüşe göre karantina süreci onların arasını açmak yerine aşklarını tazelemiş. İşte ünlü çiftlerin karantinada aşk dolu paylaşımları.