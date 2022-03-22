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Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncu kadrosu

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Sen Yaşamaya Bak filmi, Netflix’te izleyici karşısına çıktı. Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Sevilen isimlerin kadroda yer aldığı filmin senaryosunu Hakan Bonomo kaleme aldı. Peki, Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

1/3Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncuları kimler, konusu nedir Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncu kadrosu

Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Netflix’te yayınlanan Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncuları arasında Aslı Enver, Kaan Urgancıoğlu, Mert Ege Ak, Ezgi Şenler gibi isimler bulunuyor.

2/3SEN YAŞAMAYA BAK FİLMİ KONUSU

SEN YAŞAMAYA BAK FİLMİ KONUSU

Bekâr bir anne olan Melisa hastadır ve çok az ömrü kalmıştır. Bu kısa sürede hem fırtına gibi bir aşk yaşayıp hem de oğlu Can'ı emanet edebileceği bir adam bulabilecek mi?

3/3SEN YAŞAMAYA BAK FİLMİ OYUNCULARI

SEN YAŞAMAYA BAK FİLMİ OYUNCULARI

Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncuları arasında Aslı Enver, Kaan Urgancıoğlu, Mert Ege Ak, Ezgi Şenler, Birce İrem, Sertaç Güder, Gizem Özmen, Defne Ayşe Özpirinç gibi isimler yer alıyor.

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