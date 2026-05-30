BazÄ±larÄ± da Ã§alÄ±ÅŸsalar bile ÅŸans onlarÄ±n daha fazla yanÄ±nda oluyor. Hatta Ã¶yle insanlar var ki, sÄ±rf Ã¼nlÃ¼ bir soyadÄ±na sahip olduklarÄ± iÃ§in Ã¶nlerinde nice kapÄ±lar aÃ§Ä±lÄ±yor. Ä°ÅŸte bunlardan biri de Francesca Scorsese. Yani sinemanÄ±n efsane yÃ¶netmenlerinden Martin Scorsese'nin kÄ±zÄ±. 26 yaÅŸÄ±ndaki Francesca da oyuncu olarak kariyer yapÄ±yor. Hatta daha geÃ§tiÄŸimiz hafta Mr and Mrs Smith adlÄ± dizinin ikinci sezonunda rol aldÄ±ÄŸÄ± bile aÃ§Ä±klandÄ±.Â Ä°ÅŸte bunun ardÄ±ndan da genÃ§ kÄ±za karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±lar baÅŸladÄ±. Hepsinin odaÄŸÄ± da aynÄ±... Kelimenin tam anlamÄ±yla sosyal medyada o moda deyimle linÃ§ edilen Francesca sonunda kendini tutamadÄ± ve kendisine yÃ¶nelen eleÅŸtirilere yanÄ±t verdi. AslÄ±nda torpilli Ã§ocuk diye eleÅŸtirilmeye alÄ±ÅŸkÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi Francesca. Ama kendisine yÃ¶nelen nefretin artÄ±k daha Ã¶nce hiÃ§ yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¼zeye eriÅŸtiÄŸini de belirtti. Francesca, sosyal medyada kendisine ÅŸiÅŸman, Ã§irkin, buzdolabÄ± hatta Bayan Domuzcuk bile denildiÄŸini belirtti. AnlÄ±yorum, dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kÄ±zÄ± deÄŸilim. DÃ¼nyanÄ±n en zayÄ±f kÄ±zÄ± da deÄŸilim. Ama bunun ne Ã¶nemi var ki? diye sordu. KÃ¶tÃ¼ yorumlar yÃ¼zÃ¼nden X (eski Twitter) hesabÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Francesca Scorsese. Ama bu kez de saldÄ±rÄ±lar baÅŸka bir sosyal medya platformu olan TikTok'tan gelmeye baÅŸladÄ±. GenÃ§ kÄ±z O kadar Ã§ok insan var ki... Bunlar sadece ve sadece birinin gÃ¼nÃ¼nÃ¼ mahvetmek iÃ§in Ã§abalÄ±yorlar diye dert yandÄ±. Martin Scorsese gibi Ã¶nemli bir figÃ¼rÃ¼n kÄ±zÄ± olmanÄ±n sorumluluklarÄ±nÄ± bildiÄŸini saklamadÄ± Francesca. AslÄ±nda bu durumun, kendisini hep bÃ¼yÃ¼k bir baskÄ± altÄ±nda ve gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamadÄ±. Yine de bu yÃ¼zden herkesten Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekledi genÃ§ kÄ±z. AslÄ±nda epeydir bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±lara maruz kalan Francesca son olarak Mr and Mrs Smith adlÄ± dizinin ikinci sezonuna seÃ§ilmesiyle gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. O yapÄ±mda Jane Smith karakterine hayat verecek Francesca Scorsese. Â DiÄŸer yandan Francesca Scorsese, bu yapÄ±mla ilk oyunculuk deneyimini gerÃ§ekleÅŸtirmiyor. Daha Ã¶nce babasÄ± Martin Scorsese'nin The Aviator filminde kÃ¼Ã§Ã¼k bir rol Ã¼stlenmiÅŸti. SorasÄ±nda da yine babasÄ±nÄ±n yÃ¶nettiÄŸi The Reparted ve Hugo adlÄ± yapÄ±mlarda oynadÄ± Francesca. Scorsese, daha sonra da 2020 yÄ±lÄ±nda We Are Who We Are adlÄ± dizide Ã¶nemli bir rol Ã¼stlendi. Bir sosyal medya Ã¼nlÃ¼sÃ¼ olarak bilinen Francesca Scorsese, Ã¼nlÃ¼ yÃ¶netmen Martin Scorsese ile Helen Morris'in evliliÄŸinden dÃ¼nyaya geldi. 83 yaÅŸÄ±ndaki bol Ã¶dÃ¼llÃ¼ yÃ¶netmen Martin Scorsese bugÃ¼ne kadar aralarÄ±nda Isabella Rossellini'nin de bulunduÄŸu beÅŸ farklÄ± kadÄ±nla evlendi. En son eÅŸi ise 1999'da hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸi Helen Morris. Yani Francesca'nÄ±n annesi. Bunca evlilik yapmasÄ±na raÄŸmen Scorsese'nin Julia Cameron, Laraine Marie Brennan ve Helen Morris'ten birer kÄ±zÄ± bulunuyor. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle Scorsese, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n onlarca Ã§ocuk sahibi olan Ã¼nlÃ¼lerinden biri deÄŸil. Â Francesca aslÄ±nda bu kadar Ã¼nlÃ¼ bir babanÄ±n kÄ±zÄ± olduÄŸu iÃ§in Ã§ok ÅŸanslÄ± olduÄŸunu da gizlemiyor hiÃ§. 2024 yÄ±lÄ±nda Nylon dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda Elbette birÃ§ok anlamda Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼m var. Ã‡ok ÅŸanslÄ±yÄ±m diyerek durumu anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Yine de yapabileceÄŸi en iyi ÅŸeyin ayaklarÄ±nÄ± yere saÄŸlam basmak ve kendisi yerine arkadaÅŸlarÄ±nÄ± ÅŸÄ±martmak olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.Kendisine yÃ¶nelen AyrÄ±calÄ±klÄ± eleÅŸtirilerini bertaraf etmek iÃ§in de elinden gelenin en iyisini yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Francesca'nÄ±n annesi Helen Morris bir sÃ¼redir alzheimer ile mÃ¼cadele ediyor.