Şen kardeşler olayı nedir, çözüldü mü? Hatay'daki Hüseyin Şen ve Mehmet Şen’i kim öldürdü? İşte detaylar
Hatay'da işlenen Şen Kardeşler cinayetindeki yeni iddialar ortalığı karıştırdı. Hüseyin Şen ve Mehmet Şen'in yaşamını yitirdiği olayla ilgili şüphelerin odak noktasında Emel Cengiz olsa da evin hafta sonu bakıcısı Selvi Us'un oğlu Mete Us'la ilgili konuşulanlar dikkat çekti. Peki, Şen kardeşler olayı nedir, çözüldü mü? Hatay'daki Hüseyin Şen ve Mehmet Şen’i kim öldürdü? İşte detaylar...
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Hatay – Antakya'ya bağlı Alaattin Mahallesi 8 Ekim 2020'de vahşi bir cinayetle sarsıldı. Hüseyin Şen ve Mehmet Şen kardeşler, kesici aletlerle işkence gördükten sonra hayatını kaybetti. Hem babası hem de amcasını kaybeden Ganime Çırçır, evdeki bakıcı Emel Cengiz'den şüpheleniyor.
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Cinayetin sebebi hırsızlık mı?
Vahşi cinayete hırsızlık süsü verilmek istendiğini belirten Ganime Çırçır, bu nedenle evden dört telefonun çalındığını söyledi. Acılı evladı şüphelendiren ise yeni ve maddi değeri olmasına rağmen beşinci telefonun çalınmaması oldu. Çırçır, "Beşinci telefon yeniydi ama teknik bir sorundan dolayı çalışmıyordu. Hırsızın bunu bildiğini düşünüyorum. O telefonu çalmaması için hiçbir sebep yoktu" diye konuştu.
Olay yerine ait görüntülerin korkunç olduğunu ifade eden Çırçır, bakıcı Emel Cengiz'in olayın ardından temizlik yaptığını belirtti. Kan gölüne dönen evde hiçbir ayak izinin olmamasına da şüpheyle yaklaşan Çırçır, "Olay anında hiçbir şey duymamış. Hiçbir şey duymadığı evde parmak kopmuş, kafatasları kırılmış, birçok yer kesilmiş. Bunları duymaması imkansız. Duymasa bile kalkıp yardım isterdi" sözlerini kullandı.
Acılı evladın bir diğer iddiası da aile içinden Ayhan Şen, Seyhan Şen ve Mehmet Şen'le ilgiliydi. Ganime Çırçır, "Bu kişilerin amcam Mehmet Şen'le bir sorunu vardı. Bu sorunun ne olduğunu bilmiyorum ama cenazenin ardından evde mevlit okunurken Ayhan Şen'in 'gebermesi gereken Mehmet Şen'di, Hüseyin Amca'ya yazık oldu' dediğini duydum" dedi.
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Hatay'da işlenen Şen Kardeşler cinayetindeki yeni iddialar ortalığı karıştırdı. Hüseyin Şen ve Mehmet Şen'in yaşamını yitirdiği olayla ilgili şüphelerin odak noktasında Emel Cengiz olsa da evin hafta sonu bakıcısı Selvi Us'un oğlu Mete Us'la ilgili konuşulanlar dikkat çekti. Mete Us'la ilgili iddaları ortaya atan kişi ise Fevzi Parlakgül oldu. Parlakgül, daha önce Mete Us ve arkadaşları tarafından işkenceye uğradığını ifade etti. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala olayın şokunu atlatamadığını söyleyen Parlakgül, "Beni saatlerce bagajda tuttular. Cebimdeki parayı çaldılar. Unutulmayacak bir şey yaşadım" dedi.
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Ganime Çırçır yaşananlara isyan etti
Öldürülen kardeşlerden Hüseyin Şen'in kızı Ganime Çırçır da Selvi Us'un kendilerine yardımcı olması gerektiğini belirtti. Çırçır, "Biz her zaman Türkiye'de değiliz. Olayla ilgili bildiklerini anlatması lazım. Evin düzenini bilen kişi Selvi. O gün neyin farklı olduğunu bizden daha iyi bilir" diye konuştu. Yaşananlar karşısında isyanını dile getiren Ganime Çırçır, zaman zaman oldukça sinirlendi. Çırçır, amcasının ya da babasının bir hatası varsa onunla da yüzleşmek istediğini ifade etti.