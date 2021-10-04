Şen Kardeşler cinayetinde son durum: Bakıcıdan olay yerinde Şen Kardeşler hakkında açıklama

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR Vahşi cinayete hırsızlık süsü verilmek istendiğini belirten Ganime Çırçır, bu nedenle evden dört telefonun çalındığını söyledi. Acılı evladı şüphelendiren ise yeni ve maddi değeri olmasına rağmen beşinci telefonun çalınmaması oldu. Çırçır, "Beşinci telefon yeniydi ama teknik bir sorundan dolayı çalışmıyordu. Hırsızın bunu bildiğini düşünüyorum. O telefonu çalmaması için hiçbir sebep yoktu" diye konuştu.



Olay yerine ait görüntülerin korkunç olduğunu ifade eden Çırçır, bakıcı Emel Cengiz'in olayın ardından temizlik yaptığını belirtti. Kan gölüne dönen evde hiçbir ayak izinin olmamasına da şüpheyle yaklaşan Çırçır, "Olay anında hiçbir şey duymamış. Hiçbir şey duymadığı evde parmak kopmuş, kafatasları kırılmış, birçok yer kesilmiş. Bunları duymaması imkansız. Duymasa bile kalkıp yardım isterdi" sözlerini kullandı.



Acılı evladın bir diğer iddiası da aile içinden Ayhan Şen, Seyhan Şen ve Mehmet Şen'le ilgiliydi. Ganime Çırçır, "Bu kişilerin amcam Mehmet Şen'le bir sorunu vardı. Bu sorunun ne olduğunu bilmiyorum ama cenazenin ardından evde mevlit okunurken Ayhan Şen'in 'gebermesi gereken Mehmet Şen'di, Hüseyin Amca'ya yazık oldu' dediğini duydum" dedi.