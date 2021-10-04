Şen Kardeşler cinayetinde son durum: Bakıcıdan olay yerinde Şen Kardeşler hakkında açıklama
Şen Kardeşler cinayetinde son durumun ne olduğu yakından takip ediliyor. Hatay'da hunharca öldürülen Şen kardeşler cinayeti gündemde yer almaya devam ediyor. Hatay'da 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen 8 Ekim 2020'de öldürüldüler. Evin bakıcısı Şen Kardeşler ile ilgili bugün olay yerinden açıklama yaptı. İşte detaylar
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Şen Kardeşler cinayeti gündemde yer almaya devam ediyor. Son dakika gelişmesinde evin bakıcısı Şen Kardeşler ile ilgili bugün olay yerinden açıklama yaptı. İki kardeşin birbirine saldırıp saldırmadığı iddiası gündeme geldi. Cinayetin kilit ismi bir yıl sonra yeniden o eve gitti. O gece balkon kapısının kitli olduğunu söyleyen bakıcı, ikinci kez kalktığında balkon kapısının açık olduğunu dile getirdi.
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ŞEN KARDEŞLER CİNAYETİNDE SON DURUM
Evin bakıcısı Selvi Us, Şen Kardeşler ile ilgili bugün olay yerinden açıklama yaptı. İki kardeşin birbirine saldırıp saldırmadığı iddiası gündeme geldi. Cinayetin kilit ismi bir yıl sonra yeniden o eve gitti. O gece balkon kapısının kitli olduğunu söyleyen bakıcı, ikinci kez kalktığında balkon kapısının açık olduğunu dile getirdi. 22:00’da yattığını söylüyor ve daha sonra 04:00’da uyandığını aktarıyor. Bu açıklama cinayetin 04:00’dan sonra işlendiğine vurgu yapıyor.
Daha sonra saat 05:30’da gidip baktığında kapının açık olduğunu dile getirdi. İkinci uyanışında tuvalete girmek istediği için eve girdiğinde saldırıyı fark ettiğini açıkladı. Daha sonra camdan bağırarak 10 dakika yardım çağrısı istediğini söyledi.
Ganime Çırçır ise, Emel Cengiz'in annesinin nerede yattığının yanlış gösterdiğini açıkladı.
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DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Vahşi cinayete hırsızlık süsü verilmek istendiğini belirten Ganime Çırçır, bu nedenle evden dört telefonun çalındığını söyledi. Acılı evladı şüphelendiren ise yeni ve maddi değeri olmasına rağmen beşinci telefonun çalınmaması oldu. Çırçır, "Beşinci telefon yeniydi ama teknik bir sorundan dolayı çalışmıyordu. Hırsızın bunu bildiğini düşünüyorum. O telefonu çalmaması için hiçbir sebep yoktu" diye konuştu.
Olay yerine ait görüntülerin korkunç olduğunu ifade eden Çırçır, bakıcı Emel Cengiz'in olayın ardından temizlik yaptığını belirtti. Kan gölüne dönen evde hiçbir ayak izinin olmamasına da şüpheyle yaklaşan Çırçır, "Olay anında hiçbir şey duymamış. Hiçbir şey duymadığı evde parmak kopmuş, kafatasları kırılmış, birçok yer kesilmiş. Bunları duymaması imkansız. Duymasa bile kalkıp yardım isterdi" sözlerini kullandı.
Acılı evladın bir diğer iddiası da aile içinden Ayhan Şen, Seyhan Şen ve Mehmet Şen'le ilgiliydi. Ganime Çırçır, "Bu kişilerin amcam Mehmet Şen'le bir sorunu vardı. Bu sorunun ne olduğunu bilmiyorum ama cenazenin ardından evde mevlit okunurken Ayhan Şen'in 'gebermesi gereken Mehmet Şen'di, Hüseyin Amca'ya yazık oldu' dediğini duydum" dedi.