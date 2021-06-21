“Sen hayalini kurduğum kız çocuğusun"

Ün, kızıyla birlikte çekilen fotoğraflarını şu not ile yayınladı: “Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın... 17. Yaşın güzellikler içinde geçsin ve hep böyle gül güzel kızımm benim. İyi ki doğdun iyi ki Seni çok seviyorum. Her dileğin gerçeğe dönüşsün inşallah, canımın içi.”