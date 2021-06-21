Bazı televizyon yıldızlarının çocukları da kendileri gibi popüler bazılarının çocukları ise daha önce hiç kameralara yansımadı. İşte ünlü isimlerin göz önünde olmayan çocukları...
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Haber spikeri Nazlı Çelik, kızı Kayra Öztarhan’ın 13’üncü yaşını kutladı. Instagram’da kutlama partisinden iki fotoğraf paylaşan Çelik, “Sen hayalini kurduğum kız çocuğusun. İyi ki doğdun canım Kayra’m” yazdı.
2
Annesinin boyuna yetişen Kayra, “13” şeklindeki pastasını keserken, Nazlı Çelik’in takipçileri kutlama mesajları yağdırdı.
3
Bazı televizyon yıldızlarının çocukları da kendileri gibi popüler bazılarının çocukları ise daha önce hiç kameralara yansımadı. İşte ünlü isimlerin göz önünde olmayan çocukları...
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
4
Emine Ün, Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay’ın 17’ncİ yaşını sosyal medya hesaplarından kutladı.
5
Ün, kızıyla birlikte çekilen fotoğraflarını şu not ile yayınladı: “Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın... 17. Yaşın güzellikler içinde geçsin ve hep böyle gül güzel kızımm benim. İyi ki doğdun iyi ki Seni çok seviyorum. Her dileğin gerçeğe dönüşsün inşallah, canımın içi.”
6
Yeşim Erçetin’in şarkıcı Ozan Orhon’la yaptığı evlilikten olan kızı Yağmur büyüdü. Tiyatro eğitimi aldığını söyleyen genç kız, “İyi bir oyuncu olmak istiyorum” dedi.
7
Birlikte rol aldıkları dizide başlayan aşklarını nikah masasına taşıyan Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar, 2015 yılında evlendi. Çift, kısa süre sonra Can adını verdikleri bir erkek bebeğe sahip oldu.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
8
Şendil, oğluyla çekilen pozunu "Hayatımın anlamı Can’ım" notuyla paylaştı. Şendil'in paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
9
Arzu Yanardağ, kızı Alara Maya Serter ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram’da paylaştı.
Ünlü oyuncunun “Ve sen... Gülüşü aydınlık kokan, yüreğime umut dolduran mucizem. Nasıl seviyorum seni, kelimelerle anlatamam” notuyla paylaştığı kare, 15 yaşındaki Alara Maya’nın annesinin neredeyse kopyası olduğunu gözler önüne serdi.
Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı’nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Ünlü sanatçı duygu dolu mesajında şunları söyledi: “Canım kızım bugün senin doğum günün. İyi ki doğdun ve benim kızım oldun. Benim umudum hayalim can yoldaşım ve yaşama sevincim. Upuzun bir hayatın olsun. Hep güzellikler iyilikler dolsun hayatına. Seni çooook seviyorum.”
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
11
Çiçek Dilligil, oğlu bebekken çekilen bu pozunu "Gerçekten birlikte büyümüşüz" notuyla paylaştı. Bu paylaşım çok sayıda beğeni aldı.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
12
Ayşe Kökçü oğluyla birlikte.
Fotoğraflar: Instagram
13
Betül-Cüneyt Arkın ve oğulları Murat, 43 yıl önce çektirdikleri fotoğrafı bugüne taşıdı, objektife aynı pozu verdi. Murat Arkın, o kareyi Instagram’da paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
14
Yazlık hatırası
Murat Arkın, 43 yıl önce Silivri’deki yazlıklarında çekilmiş olan bir aile fotoğrafını bugüne uyarladı. Betül-Cüneyt Arkın çifti ve oğulları Murat, yine aynı yerde objektife poz verdi.
Fotoğraflar: Instagram
15
Eskimeyen anılar
Bir yanında annesi Betül Arkın, bir yanında babası Cüneyt Arkın’la objektif karşısına geçerek 43 yıllık anıyı tazeleyen Murat Arkın, fotoğrafı Instagram’a şu notla yükledi: “Eski ama eskimeyen şarkıları dinleyerek uyandım bugün.”
Fotoğraflar: Instagram
16
Tamer Levent, eşi ve kızları.
Fotoğraflar: Instagram
17
Selçuk Yöntem ve kızı Iraz
Fotoğraflar: Instagram
18
Uğur Yücel ile oğlu Can
Fotoğraflar: Instagram
19
İpek Bilgin ve kızı Çağ Çalışkur.
Fotoğraflar: Instagram
20
Hakan Yılmaz ile çocukları Yağmur ve Deniz
Fotoğraflar: Instagram
21
Uraz Kaygılaroğlu kızı ile
Fotoğraflar: Instagram
22
Şevket Çoruh ve eski eşi Günay Karaca'nın Gülenay adında bir kızı var.
Fotoğraflar: Instagram
23
İlker İnanoğlu ve oğlu Berker
Fotoğraflar: Instagram
24
Türkan Şoray ile kızı Yağmur
Fotoğraflar: Instagram
25
Pınar Aylin ile kızı Maya.
Fotoğraflar: Instagram
26
Bir dönemin ünlü şarkıcısı Güllü ile çocukları Tuyan Ülkem ile Tuğberk Yavuz.