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Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 10:33,

Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler? İşte Sen Çal Kapımı oyuncuları ve karakterleri

Yeni dizi Sen Çal Kapımı ile ilgili detaylar geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Romantik komedi türündeki dizi 8 Haziran Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekranlara 'merhaba' diyecek. Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturacağı ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde ise Kerem Bursin ve Hande Erçel paylaşıyor. Peki, Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler? İşte Sen Çal Kapımı oyuncuları ve karakterleri

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Sen Çal Kapımı dizisi tanıtımlarının yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde ikiliye kadroda; Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi ekranların tanıdık simaları yer alıyor.

2Hande Erçel - Eda Yıldız
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Hande Erçel - Eda Yıldız

Eda Yıldız

Eda şehirli, modern bir peri kızıdır. Güzel, akıllı, yetenekli, iyi kalpli, açık sözlüdür. Girdiği ortama renk getiren, giyim tarzıyla, davranışlarıyla, yaşam biçimiyle nev-i şahsına münhasır, orjinal bir genç kadın. Anne babasının yokluğunu, aile olmanın eksikliğini aşırı sosyal bir çocuk olarak kapatmış olan Eda’nın en büyük tutkusu ise çiçekler.

Biraz fevri, düşündüğü şeyi söylemeden duramıyor ama girdiği her ortama ışık saçıyor.

Hande Erçel Kimdir?

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir. 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı,eş zamanlı Tiyatro Kedi’de oyun asistanlığı yaptı.Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı diziyle basladi. 2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini canlandırmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır. 2017-2020 arasında Harika Uygur chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu, İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini hala sürdürmektedir.

3Kerem Bürsin - Serkan Bolat
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Kerem Bürsin - Serkan Bolat

Serkan Bolat

Yakışıklı, karizmatik, sert bir adam. Çok iyi eğitimli, bilgili ve acımasız bir iş adamı. Babasının holdingini büyüterek başarıdan başarıya koşmuş. İş dünyasını çok iyi bir satranç ustası gibi aleyhine döndürmeyi çok iyi biliyor. Risk almayı seviyor. Aldığı her kararın arkasında duruyor ve sonuna kadar gidiyor.

İş ve başarı dışında hiçbir motivasyonu yok. Kaybetmemeye takıntılı ve o yüzden sevmekten içten içe korkuyor.

Kerem Bürsin Kimdir?

4 Haziran 1987 İstanbul doğumlu olan Kerem Bursin çocukluğu boyunca İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai),Türkiye (Ankara,İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadıktan sonra 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşmiştir.

Emerson College Boston’da pazarlama iletişimi bölümünde okurken okulun bazı film ve tiyatrolarında rol almıştır. Orada gördüğü ilgi kendisinin son sömetrını Los Angeles’da o oyunculuk okuyarak bitirmesine neden olmuştur. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçilmiştir.

Bursin, Kanal D'de yayınlanan "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırmıştır. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur.Yapımcı Roger Corman'ın ‘’Sharktopus’’ ve ‘’Palace of the Damned’’ televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol almıştır. ‘’Bu Şehir Arkandan Gelecek’’ dizisinde ise ‘’Ali Smith’’ karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında ‘’Can Feda’’ filminde Pilot Yüzbaşı Onur karakterine hayat vermiştir. Yine 2018 yılında Blu Tv’de ‘’Yaşayamayanlar’’ adlı dizide yer almıştır. Bursin 2019 yılında ‘’Muhteşem İkili’’ dizisiyle ekranlara gelmiştir. Dizide ‘’Mustafa Kerim Can’’ karakterini canlandırmıştır. 2020 senesinde Games Medya’nın yapımcılığını yaptığı Osman Kaya’nında yönetmenliğini üstlendiği Nilperi Şahinkaya ile oynadığı ‘’Aynen Aynen’’ adlı bir yeni nesil mini dizide rol almıştır. 2020 yılının ilk aylarında çekimleri yapılan, daha vizyona girmemis olan ‘’Eflatun’’ filminde Oflaz karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Bursin ‘’Sen Çal Kapımı’’ adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanmaktadır.

9 Eylül 2013’te yayınlanan sosyal mesajlaşma uygulaması Line’ın reklam filminde rol almıştır. Güneşi Beklerken dizisindeki rol arkadaşı Hande Doğandemir’le birlikte Lipton reklamında oynamışlardır. 2017 yılında Barış Arduç ile birlikte Garanti Bankası’nın reklam filminde oynamıştır. 2019’da H&M markasının lokal marka yüzü olmuştur. H&M ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde interaktif bir reklam filmi yayınlamışlardır. Aynı zamanda Bursin uzun yıllar Türkiye’nin en önemli denim markalarından biri olan Mavi’nin marka yüzü olmuştur.

Bursin 2014’te Ege Üniversitesi tarafından yapılan Medya Buluşması ödüllerinde Güneşi Beklerken adlı dizisiyle en iyi erkek oyuncu seçilmiştir. Ardından yine 2014’te Dilek Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu, 2014 Altın objektif ödüllerinde en iyi umut vadeden oyuncu, 2014 Kristalfare Medya ödüllerinde en iyi erkek oyuncu, 2014 Ege Üniversitesi Ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu, 2014 Ayaklı Gazete 5. Yılın Yıldızları Ödüllerinde En İyi Gençlik Dizisi Erkek Oyuncu, 2014 Yılın Yıldızları Ödüllerinde Unutursam Fısılda adlı filmle En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu ödüllerini almıştır. 2014’te düzenlenen GQ gecesinde GQ Türkiye Yılın Yükselen Yıldızı ödülüne layık görülmüştür. Sonrasında 2015’te İTÜ Başarı Ödüllerinde yine Unutursam Fısılda adlı filmle En Başarılı Erkek Oyuncu, 2015 GSÜ EN Ödüllerinde Şeref Meselesi adlı diziyle 2014 yılının EN İyi Dizi/Sinema Erkek Oyuncusu ödüllerini almıştır. Son olarak 2017’de Bu Şehir Arkandan Gelecek adlı dizideki performansıyla Seul Uluslararası Drama Ödüllerinde En İyi Aktör ödülüne layık görülmüştür.

4Bige Önal - Selin Atakan
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Bige Önal - Selin Atakan

Selin Atakan

Serkan’ın çocukluk arkadaşı. Başarılı, düzenli, akıllı bir kadın. Serkan’ın babasıyla Selin’in babası holdingte yarı yarıya ortak. Eğitimli, zengin, iyi bir ailenin tek çocuğu. Serkan’ı en iyi tanıyan kişi. O da Serkan’ın izin verdiği kadar.

Bige Önal Kimdir?

1990 yılında istanbulda doğdu. Bilgi üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun oldu. Genç yaşlarda oyunculuk hayatına başlayan Bige Önal’ın görev aldığı başlıca yapımlar Hakan Muhafız, Bozkır, Tehlikeli Karım, Martıların Efendisi (Sinema Filmi), Bodrum Masalı, Maral ve Benim Adım Gültepe'dir.

5Neslihan Yeldan - Aydan Bolat
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Neslihan Yeldan - Aydan Bolat

Aydan Bolat

Serkan’ın annesi. Köklü, önemli bir ailenin tek kızı. Alptekin Bey’le evden kaçarak evlenmiş. Ama birbirini tutkuyla seven bir çiftken ilişkileri paramparça olmuş. Kimseyi ve hiçbir şeyi beğenmeyen, etrafındaki her şeyi kontrol etmek isteyen bir kadın. Agorafobisi var. Ama özellikle şoförü Seyit sayesinde, sosyetik dünyada olan biten her şeyden haberi var.

Neslihan Yeldan Kimdir?

25 Şubat 1969’da İstanbul’da doğan Neslihan Yeldan, oyunculuğa 1987’de Ortaoyuncular’da adım attı. 1995’te İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı bitirdikten sonra, bir süre Kent Oyuncuları, İstanbul Halk Tiyatrosu’nda, Dormen Tiyatrosu’nda ve Duru Tiyatro’da çalıştı. Çeşitli televizyon dizileri ve reklam filmlerinde rol alan ve "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" ile BKM Oyuncuları’na katılan Yeldan, ayrıca “Bir Demet Tiyatro” dizisi ve “Bana Bir Şeyhler Oluyor” oyununda da rol aldı. Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı Füreya karakteriyle tanınan Neslihan Yeldan, çeşitli sinema ve dizi filmlerde aldığı rollerin yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapıyor. Canlandırdığı birbirinden farklı karakterlerle her daim izleyicilerin beğenisini kazanan sanatçı, aynı zamanda Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde de jüri üyeliği yapmaktadır. Neslihan Yeldan’ın Aslan isminde bir oğlu var.

6Anıl İlter - Engin Sezgin
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Anıl İlter - Engin Sezgin

Engin Sezgin

Serkan’ın ortağı. Duygusal, kolay kolay hayır diyemeyen, insancıl biri. Serkan’ın tam zıttı. Kriz anlarını nasıl yöneteceğini bilemiyor, unutkanlığı ve plansızlığıyla her kriz daha da büyüyor. Engin’in duygusal yönü, kadınlarla olan ilişkisini de etkiliyor. Hayatının kadınını bulmayı çok istiyor. Ama sonuç hep hüsran.

Anıl İlter Kimdir?

Anıl İlter 1980 yılında İzmit’de doğmuştur. Kocaeli Üniversitesinde Spor Akademisi Mezunudur. Bir dönem profesyonel olarak futbol oynadı. Spor akademisinde ve festivallerde sunum yapmaya başladıktan sonra, eğitim almış ve sonra da profesyonel sunuculuğa adım atmıştır. Kuşdili oyunculuk merkezinde oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2008 yılında Hande Ataizi ile beraber rol aldığı "Ece" dizisi ile dizi film hayatı başlamıştır. 2010-2012 yılları arasında "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" adlı dizinde yer almıştır. 2010 yılında "Bir Avuç Deniz" adlı sinema filminde yer aldıktan sonra 2014 yılında ‘Üç Arkadaş’ dizisinde Mahir Türkmen karakterini canlandırdı. 2014 yılında "Kızıl Elma" dizisinde rol aldı. Anıl İlter 6 saniyelik Vine video platformunda da büyük bir popülarite kazanmıştır. "FotoModo" ve "Fazla Mesai" programlarının ve 2014 yılında yayınlanan "Alabora" yarışmasının sunuculuğunu yaptımıştır.

7İsmail Ege Şaşmaz- Kaan Karadağ
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İsmail Ege Şaşmaz- Kaan Karadağ

Kaan Karadağ

Büyük bir inşaat ve mimarlık şirketinin sahibi. Serkan’ın baş düşmanı. O da Serkan kadar acımasız ama işin içinde karanlık ilişkiler de var. İş alabilmek için para yedirmek, ihaleye fesat karıştırmak, tehdit vb her türlü yol onun için mübah. Akıllı, küstah, kötücül bir adam.

İsmail Ege Şaşmaz Kimdir?

1993 yılı Manisa doğumlu İsmail Ege Şaşmaz, oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlamıştır. İlk ekran deneyimini 2013 yılında Güneşi Beklerken dizisi ile gerçekleştiren oyuncunun bazı dizi projeleri; Serçe Sarayı, Aşk Yalanı Sever, Aşk Laftan Anlamaz, Mehmetçik Kut’ül Amare’dir.

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