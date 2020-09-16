Sen Çal Kapımı oyuncuları arasında kimler var? İşte, A'dan Z'ye Sen Çal Kapımı oyuncu kadrosu
Sen Çal Kapımı oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından yakından takip edilen diziler arasında yer alıyor. Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bursin'in yer aldığı dizide birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Eda ile Serkan Bolat arasındaki nişanlılık sözleşmesi üzerine kurulan senaryoda ailelerin ve eski sevgilinin işin içine girmesi, her şeyi alt üst edecektir. İşte, Fox TV ekranlarında her çarşamba günü yayınlanan Sen Çal Kapımı oyuncuları ve dizinin genel konusu hakkında detaylı bilgiler
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Sen Çal Kapımı oyuncu kadrosu içerisinde bulunan deneyimli isimler ile yayın hayatına devam ediyor. Pek çok dizide başrolleri ile tanınan Kerem Bursin ve Hande Erçel'in ön plana çıktığı Sen Çal Kapımı oyuncuları dışında konusu ile de dikkat çekiyor. Peki, Sen Çal Kapımı oyuncuları kimdir ve dizinin genel konusu nedir? İşte, o detaylar
SEN ÇAL KAPIMI KONUSU
Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.
Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.
İşte, Sen Çal Kapımı oyuncuları;
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EDA YILDIZ (HANDE ERÇEL)
Eda şehirli, modern bir peri kızıdır. Güzel, akıllı, yetenekli, iyi kalpli, açık sözlüdür. Girdiği ortama renk getiren, giyim tarzıyla, davranışlarıyla, yaşam biçimiyle nev-i şahsına münhasır, orjinal bir genç kadın. Anne babasının yokluğunu, aile olmanın eksikliğini aşırı sosyal bir çocuk olarak kapatmış olan Eda’nın en büyük tutkusu ise çiçekler.
Biraz fevri, düşündüğü şeyi söylemeden duramıyor ama girdiği her ortama ışık saçıyor.
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SERKAN BOLAT (KEREM BURSİN)
Yakışıklı, karizmatik, sert bir adam. Çok iyi eğitimli, bilgili ve acımasız bir işadamı. Babasının holdingini büyüterek başarıdan başarıya koşmuş. İş dünyasını çok iyi bir satranç ustası gibi aleyhine döndürmeyi çok iyi biliyor. Risk almayı seviyor. Aldığı her kararın arkasında duruyor ve sonuna kadar gidiyor.
İş ve başarı dışında hiçbir motivasyonu yok. Kaybetmemeye takıntılı ve o yüzden sevmekten içten içe korkuyor.
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AYDAN BOLAT (NESLİHAN YELDAN)
Serkan’ın annesi. Köklü, önemli bir ailenin tek kızı. Alptekin Bey’le evden kaçarak evlenmiş. Ama birbirini tutkuyla seven bir çiftken ilişkileri paramparça olmuş. Kimseyi ve hiçbir şeyi beğenmeyen, etrafındaki her şeyi kontrol etmek isteyen bir kadın. Agorafobisi var. Ama özellikle şoförü Seyit sayesinde, sosyetik dünyada olan biten her şeyden haberi var.
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SELİN ATAKAN (BİGE ÖNAL)
Serkan’ın çocukluk arkadaşı. Başarılı, düzenli, akıllı bir kadın. Serkan’ın babasıyla Selin’in babası holdingte yarı yarıya ortak. Eğitimli, zengin, iyi bir ailenin tek çocuğu. Serkan’ı en iyi tanıyan kişi. O da Serkan’ın izin verdiği kadar.
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AYFER YILDIZ (EVRİM DOĞAN)
Eda’nın tek kişilik ailesi. Halası. Çok becerikli, pratik zekalı, tuttuğunu koparan bir kadın. Eda’nın düzeni bozulmasın diye Eda’nın annesinin çiçekçisini devralmış. Ayfer deli dolu bir kadın. Çok eğlenceli, komik ama tersi de çok pis. Dobra, içten, ama Eda gibi gelgitli. O da Eda’yla birlikte büyümüş, birbirlerine benzemişler sonunda. Eda‘nın her zaman için en yakın dostu, sığınacak limanı, dert ortağı Ayfer.
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KAAN KARADAĞ (İSMAİL EGE ŞAŞMAZ)
Büyük bir inşaat ve mimarlık şirketinin sahibi. Serkan’ın baş düşmanı. O da Serkan kadar acımasız ama işin içinde karanlık ilişkiler de var. İş alabilmek için para yedirmek, ihaleye fesat karıştırmak, tehdit vb her türlü yol onun için mübah. Akıllı, küstah, kötücül bir adam.
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ENGİN SEZGİN (ANIL İLTER)
Serkan’ın ortağı. Duygusal, kolay kolay hayır diyemeyen, insancıl biri. Serkan’ın tam zıttı. Kriz anlarını nasıl yöneteceğini bilemiyor, unutkanlığı ve plansızlığıyla her kriz daha da büyüyor. Engin’in duygusal yönü, kadınlarla olan ilişkisini de etkiliyor. Hayatının kadınını bulmayı çok istiyor. Ama sonuç hep hüsran.
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CEREN BAŞAR (MELİSA DÖNGEL)
Nam-ı diğer Cer… Eda’nın üniversiteden arkadaşı. Güzel, akıllı, şık ve başarılı. Annesi, babası, ağabeyi, amcası, dedesi hepsi avukat. Geri kalanlar da hakim, savcı. Ceren de tahmin edileceği gibi ailesinin yoğun baskısıyla hukuk okumuş. Oysa tek hayali ayakkabı tasarımcısı olmak. Ayakkabılara çok düşkün.
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FERİT ŞİMŞEK (ÇAĞRI ÇITANAK)
Selin’in nişanlısı. Babadan kalma zengin. Otel işletiyor. Yakışıklı, şımarık, patavatsız, gösteriş meraklısı. Hayatta her istediği altın tepside sunulmuş: ortalama bir başarısı olduğu halde çok iyi okullarda okumuş, ailesinin her türlü imkanından yararlanarak yetiştirilmiş ve sonunda da oteller zincirinin başına geçmiş.
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MELEK YÜCEL (ELÇİN AFACAN)
Nam-ı diğer Melo. Eda’nın mahalleden çocukluk arkadaşı. Tombul, vücüduyla barışık, şen şakrak bir genç kadın. Kahkahası da bol, gözyaşı da... Giyinmeyi kuşanmayı, takıp takıştırmayı seviyor. Ev ekonomisi bölümünden mezun, Part-time kasiyerlik, part-time hosteslik yapıyor. Kafayı zengin koca bulmaya ve bol çocuk yapmaya takmış. Her aşkı hüsranla sonuçlanıyor.
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FİGEN YILDIRIM (SİTARE AKBAŞ)
Nam-ı diğer Fifi. Zengin ve sonradan görme ailesinden bıkmış usanmış. Sürekli siyah giyiyor, motora biniyor. Gerçek bir hayvansever. Ne iş yaptığını tam olarak kimse bilmiyor ama ailesinden para almadığı halde köşeyi döndüğü kesin. Sokak hayvanlarına yaptığı bağışlar dudak uçuklatıcı. Para hakkında ve kendisi hakkında konuşmayı sevmiyor. Zaten kısa ve öz konuşuyor. Her şeye negatif bakan, aşka inanmayan, aklına estiği gibi yaşayan ve konuşan biri.
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PIRIL BAYTEKİN (BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU)
İç mimar. Çok şık, hoş bir kadın. Ofistekilere sert, sivri dilli, ters; müşteriye baldan tatlı, güleryüzlü ve nazik. İşinde çok başarılı, çok hırslı. Ofis’te personel yönetimini kimse istemediği halde kendine iş edinmiş. Her toplantıda fikir beyan ediyor. Engin’e sözünü geçiriyor ama Serkan’dan çekiniyor.
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SEYFİ ÇİÇEK (ALİCAN AYTEKİN)
Aydan Hanım’ın şoförü, dert ortağı, sırdaşı. Çok şık, telafuzu düzgün, kibar. İnce, zeki ve alaycı bir espri anlayışı var. Etrafta olan biten her şeyden haberi var. Aydan Hanım’a hayran. Onun için yapmayacağı şey yok. Ajanlık, sahtekarlık, kılık değiştirme… Ne gerekirse yapar, yeter ki Aydan Hanım’ın canı sıkılmasın.
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ERDEM ŞANGAY(SARP BOZKURT)
Engin’in asistanlığını yapıyor. Daha doğrusu yapıyormuş gibi davranıyor. Herkese saçma sapan akıl veriyor. Hiçbir şeyi dert etmiyor. Bu yüzden her işi ya erteliyor, ya unutuyor ya yanlış yapıyor ve ofisi sürekli kaosa sürüklüyor. Erdem aslında gerçekten çok zeki. Gerçek hayatla uyum problemi var.
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ALPTEKİN BOLAT (AHMET MARK SOMERS)
Serkan’ın babası. Orta sınıf bir aileden geliyor. Ailede üniversite okumuş tek insan. İnşaat mühendisi. Çalıştığı her işte, çalışkanlığı zekası ve dürüstlüğüyle yükselmiş. Sonunda kendi şirketini kurmuş ve hızla işleri büyütmüş. Serkan aslında babasına benziyor. Ama hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Anlaşacak kadar da konuşmuyorlar zaten.
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LEYLA HAKTAN (İLKYAZ ARSLAN)
Serkan’ın özel asistanı… Aşırı panik ama aşırı tatlı bir kız. Serkan tersliği ile Leyla’yı paniğe sürüklemese her şey yolunda gidecek, işi de kotaracak ama olamıyor. İyi niyetli, saflık derecesinde temiz biri. Hep daha iyisini yapmak için uğraşıyor. Herkesin yardımına da koşuyor ama biri ona sert bir şey söylediği anda her şeyi karıştırmaya, birbirine katmaya başlıyor.