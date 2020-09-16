Sen Çal Kapımı oyuncuları arasında kimler var? İşte, A'dan Z'ye Sen Çal Kapımı oyuncu kadrosu

Sen Çal Kapımı oyuncu kadrosu içerisinde bulunan deneyimli isimler ile yayın hayatına devam ediyor. Pek çok dizide başrolleri ile tanınan Kerem Bursin ve Hande Erçel'in ön plana çıktığı Sen Çal Kapımı oyuncuları dışında konusu ile de dikkat çekiyor. Peki, Sen Çal Kapımı oyuncuları kimdir ve dizinin genel konusu nedir? İşte, o detaylar



SEN ÇAL KAPIMI KONUSU



Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.



Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.



İşte, Sen Çal Kapımı oyuncuları;