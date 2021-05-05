Semt pazarlarında hangi ürünler satılmayacak? Pazar yerleri açık mı? İşte pazar yerleri açılış kapanış saati

PAZAR YERLERİ NE ZAMAN AÇIK OLACAK? Pazar yerlerinin ne zaman açık olduğu son yayınlanan genelgenin ardından gündeme geldi. Tam kapanma döneminde marketler için alınan karar sonrası pazar yerleri için de yeni uygulama başladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre, tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak.



İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Pazar Yerleri' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak.



İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Pazar Yerleri" konulu genelge gönderdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, tam kapanma sürecindeki sokağa çıkma kısıtlamasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler (bakkal, market, kasap, manav, kuru yemişçi, tatlıcı, fırın ve yeme-içme yerleri) ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışındaki tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofislerin kapalı olacağının düzenlendiği hatırlatıldı.