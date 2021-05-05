Semt pazarlarında hangi ürünler satılmayacak? Pazar yerleri açık mı? İşte pazar yerleri açılış kapanış saati
Semt pazarlarının hangi günler açık olacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Tam kapanma döneminin uygulanacağı 17 Mayıs tarihine kadar alınan önlemlere semt pazarları da dahil oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin belirli günler açık olacağı bildirildi. Genelgede, pazar yerlerinde hangi ürünlerin satışı yasaklandı? sorusu da yanıt buldu. 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri semt pazarları açık olacak. İşte, vatandaşların merak ettiği pazar yerleri çalışma saat ve günleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Pazar yerlerinin açık olduğu günler son gelişmeler ile takip ediliyor. Tam kapanma sürecinde muaf olanlara pazar yeri çalışanları da eklenerek, pazar yerlerinin belirti günlerde hizmet vereceği açıklandı. Temel ihtiyaçların karşılanması adına, pazar yerleri 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. gibi ürünlerin satışının yasaklandığı semt pazarlarında denetimler sıkılaştırılacak.
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PAZAR YERLERİ NE ZAMAN AÇIK OLACAK?
Pazar yerlerinin ne zaman açık olduğu son yayınlanan genelgenin ardından gündeme geldi. Tam kapanma döneminde marketler için alınan karar sonrası pazar yerleri için de yeni uygulama başladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre, tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak.
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Pazar Yerleri' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Pazar Yerleri" konulu genelge gönderdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, tam kapanma sürecindeki sokağa çıkma kısıtlamasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler (bakkal, market, kasap, manav, kuru yemişçi, tatlıcı, fırın ve yeme-içme yerleri) ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışındaki tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofislerin kapalı olacağının düzenlendiği hatırlatıldı.
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Mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen tarımsal ürünlerin (yaş sebze-meyve) zayi olabileceği yönünde tespitler bulunduğu belirtilen genelgede, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucu bazı kararlar alındığı bildirildi.
Buna göre, tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.
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PAZARDA HANGİ ÜRÜNLER SATILACAK, HANGİ ÜRÜNLER SATILMAYACAK?
Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda özellikle köylülerin ürünleri olmak üzere sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek. Temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak valilik/kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirler alınacak. Bu amaçla mevcut pazar yerleri genişletilecek veya ilave pazar alanları oluşturulacak.
Pazar yerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışlar engellenecek.
Bu alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere, sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak.
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Her bir pazar yerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilecek, görevlendirilen personel tarafından pazar yerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirler alınacak, içerdeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmeyecek.
Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler, tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenecek ve satılacak.
İlgili mahalli idare birimlerince pazar yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbirler alınacak.
Pazar yerlerinde satış yapacak pazarcılar, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen "Mesleki Faaliyet Belgesi" ile "Ticari Araç Görevlendirme Belgesi"ni ibraz etmek ve güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
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Bu esaslar doğrultusunda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararları ivedilikle alınacak.
Pazar yerlerine yönelik her türlü tedbirin, vali/kaymakamlar ile belediye başkanları ve meslek odası temsilcilerinin katılımıyla planlanacak ve sahada bizzat takip edilmesi sağlanacak.
Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin gerekli kontrol faaliyetleri eksiksiz yerine getirilecek.
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.