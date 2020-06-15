Seminerler ne zaman? Seminerler uzaktan mı olacak?

Öğretmenlerin meslek içi eğitimi olarak adlandırılan seminer dönemleri ile ilgili son gelişme, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre öğretmenler, 22-30 Haziran tarihleri arasında seminerlere çevrimiçi veya yüz yüze yöntemi katılabilecek. Seminerler, öğretmenlerin kendi okullarında ya da bulundukları illerdeki okullarda yapılacak. İşte, MEB'in açıkladığı Haziran 2020 öğretmen seminerleri hakkında detaylı bilgiler



Öğretmenlerin seminer ya da bilinen diğer adıyla meslek içi çalışmaları için detaylar belli oldu. Normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmaları, 22-30 Haziran'da yüz yüze ve çevrim içi düzenlenecek. Öğretmenler, kendi okullarında ya da bulundukları illerdeki okullarda mesleki çalışmalarını yapabilecek.



Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmalarının, 22-30 Haziran'da yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması için uzaktan eğitim süresinin 19 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığını hatırlatan MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, normalleşme süreci kapsamında da öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ilişkin hazırlık yaptıklarını söyledi. Bu kapsamda bakanlıkta görevli yönetici ve öğretmenlerin mesleki çalışmalarını 22-30 Haziran 2020 tarihlerinde kendi okullarında yapacağını belirten Boyacı, şöyle konuştu: