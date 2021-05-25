Semih Tümen kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Prof. Dr. Semih Tümen'in biyografisi

TED Üniversitesi'nden önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcısı, Ekonomist ve diğer unvanlarda 2002 yılından itibaren görev yapmıştır. Central Bank Review dergisi baş editörlüğü ile TCMB Çalışma Tebliği ve TCMB Ekonomi Notları serilerinin editörlüğünü yürütmüştür. TCMB'de çalıştığı dönemde ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve TOBB-ETÜ’de yarı zamanlı öğretim üyeliği de yapmış; Mikroeokonometri, İşgücü İktisadı, Eğitim İktisadı ve Kalkınma İktisadı alanlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiştir.



2016-2018 yılları arasında Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) Genel Koordinatörlüğü ve Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Başbakan Yardımcılığı Makamı'nı temsilen Kıdemli Danışman görevlerinde bulunmuştur.