Semih Tümen kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Prof. Dr. Semih Tümen'in biyografisi

Temel ilgi alanları İşgücü Piyasaları, Göç/Mülteciler, Mikroekonometri ve Kantitatif Etki Analizi olmakla birlikte Eğitim İktisadı, Kalkınma İktisadı, Beşeri Sermaye, İktisadi Eşitsizlik ve Sosyal Ağlar konularına yoğunlaşmaktadır. Şu anda yoğunluklu olarak mültecilerin işgücü ve ürün piyasaları üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Ayrıca aktif işgücü politikaları, mesleki eğitim, zorunlu askerlik, kayıt dışı istihdam, asgari ücret, eşitsizlik, girişimcilik, sosyal ağlar/etkileşimler, eğitimin getirisi, kuşaklararası geçişkenlik ve öznel refah gibi işgücü piyasalarına dair konularında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.



Makaleleri American Economic Review, Journal of Development Economics, Economics of Education Review, Regional Science and Urban Economics, Review of Income and Wealth, Journal of Population Economics, Journal of Economic Inequality, Economics Letters, International Journal of Manpower, Economics of Transition, World Economy, Journal of Happiness Studies, Journal of Productivity Analysis, Journal of Housing Economics, International Journal of Economic Theory, Industrial Relations, IZA Journal of Labor Policy, Energy Economics, Food Policy, Demographic Research, Social Indicators Research, Singapore Economic Review, Economic Modelling, Labour ve diğer dergi ve kitaplarda yayımlanmıştır.