Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kimdir?

Kurretülayn Matur 31 Ekim 1990 yılında Ankara/Keçiören dünyaya geldi. Baba tarafından Mardinli, anne tarafından ise Ispartalıdır. İstanbul Üniversitesinden mezun olan Kurretülayn Matur aynı zamanda İstanbul Fatih Üniversitesinin Fatih Sanat tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı.