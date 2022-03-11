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Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kimdir?

#Semih Öztürk#Semih Öztürk Eşi#Kurretülayn Matur

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Paylaşımlar ardından emih Öztürk ile evli olan Kurretülayn Matur'un paylaşımının kanal yönetiminde sorun çıkardığı hatta Öztürk'ün işine son verildiği ileri sürüldü. Taraflardan açıklama gelmezken gözler bir kez daha Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur’a çevrildi. Peki, Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kimdir?

1/3Semih Öztürkün eşi Kurretülayn Matur kimdir

Kurretülayn Matur 31 Ekim 1990 yılında Ankara/Keçiören dünyaya geldi. Baba tarafından Mardinli, anne tarafından ise Ispartalıdır. İstanbul Üniversitesinden mezun olan Kurretülayn Matur aynı zamanda İstanbul Fatih Üniversitesinin Fatih Sanat tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı.

2/3Semih Öztürkün eşi Kurretülayn Matur kimdir

2012 yılında yapımcısı Fatih Aksoy olan ve Vahide Gördüm ve Yetkin Dikinciler'in başrollerinde olduğu "Merhaba Hayat" adlı dizide Dilek karakterine hayat verdi.

3/3Semih Öztürkün eşi Kurretülayn Matur kimdir

2014 yılında yayınlanan "Ütopya" adlı yarışmayla adından söz ettirdi. Kurretülayn Matur, bu yarışmada tanıştığı Semih Öztürk ile uzun bir sevgililik döneminin ardından nikah masasına oturdu.

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#Semih Öztürk#Semih Öztürk Eşi#Kurretülayn Matur