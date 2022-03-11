Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kimdir?

Kurretülayn Matur 31 Ekim 1990 yılında Ankara/Keçiören dünyaya geldi. Baba tarafından Mardinli, anne tarafından ise Ispartalıdır. İstanbul Üniversitesinden mezun olan Kurretülayn Matur aynı zamanda İstanbul Fatih Üniversitesinin Fatih Sanat tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı.
2012 yılında yapımcısı Fatih Aksoy olan ve Vahide Gördüm ve Yetkin Dikinciler'in başrollerinde olduğu "Merhaba Hayat" adlı dizide Dilek karakterine hayat verdi.
2014 yılında yayınlanan "Ütopya" adlı yarışmayla adından söz ettirdi. Kurretülayn Matur, bu yarışmada tanıştığı Semih Öztürk ile uzun bir sevgililik döneminin ardından nikah masasına oturdu.