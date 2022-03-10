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Semih Öztürk Survivor Ekstra’da neden yok, ayrıldı mı?

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Katıldığı yarışma programlarıyla adını duyurduktan sonra yorumculuk yapmaya başlayan Semih Öztürk, 2022 sezonunun Survivor Ekstra yorumcuları arasında yer alıyordu. Ancak Öztürk’ün iki gündür Ekstra'da bölümlerinde yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Peki, Semih Öztürk Survivor Ekstra’da neden yok, ayrıldı mı?

1/3Semih Öztürk Survivor Ekstra’da neden yok, ayrıldı mı

Haftanın belirli günlerinden Survivor All Star’ın hemen ardından ekrana gelen “Survivor Ekstra’daki eksiklik dikkatlerden kaçmadı. Programa çıkışlarıyla damga vuran Semih Öztürk, 8 ve 9 Mart tarihli bölümlerinde yer almadı.

2/3Semih Öztürk Survivor Ekstra’da neden yok, ayrıldı mı

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Semih Öztürk'ün kovulduğunu iddia etse de, konuyla ilgili taraflardan açıklama gelmedi.

3/3Semih Öztürk Survivor Ekstra’da neden yok, ayrıldı mı

Ütopya ve Survivor yarışmalarıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Semih Öztürk, 1991 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. İzleyicilerde büyük iz bırakan Semih Öztürk TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer aldı. Survivor ve Ütopya gibi yarışmalarla tanınan Semih Öztürk, Ütopya'nın bir diğer yarışmacılarından Kurretülayn Matur ile evli.

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#Semih Öztürk#Semih Öztürk Ayrıldı Mı#Semih Öztürk Survivor Ekstra