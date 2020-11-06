Sema Bekmez kimdir? Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez hakkında bilgiler

SEMA BEKMEZ KİMDİR? Merhum şarkıcı Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez bu sabah hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Bekmez’in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.



Sema Bekmez ünlü isim Murat Göğebakan’ın eski eşidir. Göğebakan ve Bekmez 2000 yılında nikah masasına oturmuştu. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son bulmuştu; çiftin bu evlilikten Bülent isminde bir de oğulları bulunuyor.



Murat Göğebakan 2009 yılında kansere yakalanmış, bir süre sonra da eşinden boşanmıştı. İkilinin boşanmasının nedeninin ihanet olduğu iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açmış ve çift 2011 yılında resmen boşanmıştı.Murat Göğebakan, “Kanseri yendim, ihanete yenildim” demişti.