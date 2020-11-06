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Haber Giriş: 06 Kasım 2020 - 14:32 | 

Sema Bekmez kimdir? Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez hakkında bilgiler

Sema Bekmez gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Yaralı, Ay yüzlüm gibi şarkılarla hafızalara kazınan Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez’in 51 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Bekmez’in ölüm nedeninin şeker koması olduğu belirtildi. Peki Sema Bekmez kimdir? İşte Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez hakkında bilgiler

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Murat Göbebakan’ın eski eşi Sema Bekmez’in bu sabah hayatını kaybettiği duyuruldu. 51 yaşındaki Bekmez’in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği belirtildi. Ay yüzlüm, Yaralı gibi şarkılarla unutulmaz isimlerden biri olan Göğebakan ve Bekmez 2000 yılında evlenmiş ve 11 yıl evli kalmıştı. Çiftin bu evlilikten Bülent isminde bir de oğulları bulunuyor.

2SEMA BEKMEZ KİMDİR
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SEMA BEKMEZ KİMDİR?

Merhum şarkıcı Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez bu sabah hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Bekmez’in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Sema Bekmez ünlü isim Murat Göğebakan’ın eski eşidir. Göğebakan ve Bekmez 2000 yılında nikah masasına oturmuştu. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son bulmuştu; çiftin bu evlilikten Bülent isminde bir de oğulları bulunuyor.

Murat Göğebakan 2009 yılında kansere yakalanmış, bir süre sonra da eşinden boşanmıştı. İkilinin boşanmasının nedeninin ihanet olduğu iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açmış ve çift 2011 yılında resmen boşanmıştı.Murat Göğebakan, “Kanseri yendim, ihanete yenildim” demişti.

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