Selma Ergeç kimdir ve kaç yaşında? İşte Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç hakkında bilgiler
Selma Ergeç Camdaki Kız dizisi ile ekranlara geri döndü. Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla uzun süre adından söz ettiren Selma Ergeç, Camdaki Kız'da Selen karakteri ile şimdiden dikkatleri üzerine topladı. Düzgün fiziği ve oyunculuğu ile gündem olan Selma Ergeç dizide canlandırdığı Selen karakteri ile ekran başındakilerden de büyük beğeni topladı. 'Ayça' karakterini canlandırdığı 'Yarım Elma' adlı dizide adını duyuran başarılı oyuncu, bir dönem mankenlik ve fotomodellik yaptı. Peki, Selma Ergeç kimdir ve kaç yaşında? İşte Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in hayatı hakkında merak edilen bilgiler.
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Camdaki Kız Selen ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Zeki, çalışkan, cevval bir kadın olan Selen dizide Rafet’in iş yerindeki sağ kolu ve kızı olarak hikayeye yön veriyor. Best Model of Turkey adlı yarışmada da derecesi olan Selma Ergeç oyunculuğa Böyle mi Olacaktı ile başladı. "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide de üç sezon boyunca Hatice Sultan'ı canlandıran başarılı oyuncu ekranların aranan yüzü olmaya devam ediyor.
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CAMDAKİ KIZ SELEN KİMDİR?
Selen, Rafet Koroğlu’nun kızıdır. Zeki, çalışkan, cevval bir kadındır. Rafet’in iş yerindeki sağ koludur, eli ayağıdır. Tatlı dillidir. Hayatı Koroğlu ailesinin açıklarını kapatmak ve diğer insanlarla ve şirketlerle olan ilişkilerini düzenlemekle geçmektedir. Selen’in insan ilişkileri çok iyidir, evde sorun yaşadığı kimse yoktur. Neşeli, güler yüzlü bir kadındır, her türlü koşulda neşelenecek, iyi tarafından bakacak bir şeyler bulur.
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SELMA ERGEÇ KİMDİR?
Selma Ergeç,1 Kasım 1978, Hamm, Almanya'da dünyaya geldi. Selma Ergeç, 1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'nın Hamm şehrinde dünyaya geldi. Babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşireydi. Yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi.
Öğretimine altı ay ara vermek isterken eroin bağımlısı bir genç kız için oyuncu arandığını gördü ve tıp fakültesinden ayrıldı.[2] Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada da derecesi olan tescilli bir profesyonel modeldir. Emre Altuğ'un Gidecek Yerim mi Var? şarkısının video klibinde oynadı. Selma Ergeç, oyunculuğa Böyle mi Olacaktı ile başladı, ardından Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi, Hırçın Kız gibi dizilerde rol aldı. "Asi" adlı dizide "Defne" karakterini canlandırdı ve bu dizi ile birlikte tanınmaya başladı. "Sis ve Gece" filminde Uğur Polat'la, "Ses" filminde ise Mehmet Günsür ile başrolü paylaştı.
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2014 yılının Aralık ayında İkinci Dünya Savaşı'nda Kırım Türkleri'nin yaşadığı acıları anlatan ve Cengiz Dağcı'nın 'Korkunç Yıllar' romanından uyarlanan "Kırımlı" adlı sinema filminde Murat Yıldırım, Gülçin Santırcıoğlu, Baki Davrak, Bülent Alkış, Burç Kümbetlioğlu ile birlikte oynadı.
Halide Edib Adıvar'ın bir romanından uyarlanan "Kalp Ağrısı" adlı dizide "Azize" karakterini, "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide de üç sezon boyunca Hatice Sultan'ı canlandırdı.
2014 yılında başrollerde Timuçin Esen, Sinem Kobal, Bennu Yıldırımlar'ın oynadığı "Gönül İşleri" adlı dizide saadet karakterini canlandırdı. Selma Ergeç, 2 senedir beraber olduğu Can Öz ile 2016 yılında Almanya'da dünya evine girdi. 2017 yılında kızı Maya'yı kucağına aldı.