Selma Ergeç kimdir ve kaç yaşında? İşte Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç hakkında bilgiler

SELMA ERGEÇ KİMDİR? Selma Ergeç,1 Kasım 1978, Hamm, Almanya'da dünyaya geldi. Selma Ergeç, 1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'nın Hamm şehrinde dünyaya geldi. Babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşireydi. Yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi.



Öğretimine altı ay ara vermek isterken eroin bağımlısı bir genç kız için oyuncu arandığını gördü ve tıp fakültesinden ayrıldı.[2] Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada da derecesi olan tescilli bir profesyonel modeldir. Emre Altuğ'un Gidecek Yerim mi Var? şarkısının video klibinde oynadı. Selma Ergeç, oyunculuğa Böyle mi Olacaktı ile başladı, ardından Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi, Hırçın Kız gibi dizilerde rol aldı. "Asi" adlı dizide "Defne" karakterini canlandırdı ve bu dizi ile birlikte tanınmaya başladı. "Sis ve Gece" filminde Uğur Polat'la, "Ses" filminde ise Mehmet Günsür ile başrolü paylaştı.