Selma Ergeç: Doktor olacaktım oyuncu oldum!

“Tıp çok isteyerek seçtiğim bir meslekti ama sonra hayatın tesadüfleri beni buraya getirdi. Ara ara oyunculuk yaparken de hep tıp fakültesine döneceğimi, bu alanda ilerleyeceğimi düşünüyordum. Bir süreliğine oyunculuk yapacağım dediğimde dedem şöyle demişti: ‘Oyunculuk ekmeksiz meslek’. Aç kalırsın demek istiyor. Tabii çok garantisi olmayan bir meslek, o yüzden biraz endişeyle karşılandı ailem tarafından da. Finalde, bir sürü tesadüf eseri, bir virajın ardından bugüne geldik. Mesleğimi çok seviyorum, ama tıp alanında devam etmemiş olmak da içimde ukdedir.”