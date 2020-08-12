Fotoğraflar ortaya çıktı: Siyahlar içinde evlenmiş
Siyah kuğular... Yerlere dökülen kar taneleri... Işıldayan tahtlar... Atların çektiği arabalar... Benzerine ancak peri masallarında rastlanabilecek bu görüntüler, milyon dolarlık bir düğünde gerçeğe dönüştü.
Mega News Agency
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SİYAH GELİNLİK
Ünlü TV yıldızı, işte böyle peri masalı gibi bir ortamda hayatının aşkıyla evlenmiş. Hem de siyahlar içinde...
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DÜĞÜNÜN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Geçen yılın son ayında gerçekleşen bu masal gibi düğünün görüntüleri gün yüzüne çıktı.
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TV YILDIZI VE TEKNOLOJİ MİLYONERİ
Bir TV kanalında yayınlanan Selling Sunset adlı emlak içerikli programla tanınan Christine Quinn, teknoloji alanında dolar milyoneri olan sevgilisi Christian Richard ile hayatını birleştirdi.
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DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ SEZON FİNALİNDE
2019 yılının aralık ayında gerçekleşen gotik bir peri masalı görünümündeki düğünün fotoğrafları da önceki gün basına yansıdı. Quinn ile Ricchard'ın düğünü, Selling Sunset adlı programın, üçüncü sezon finalinde de ekrana geldi.
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"TEATRAL" BİR TÖREN
Düğünün organizasyonunu üstlenen Lisa Laffetry de törenin konukları arasındaydı. Lafferty, Oprah Magazine'e verdiği röportajda Christine Quinn'in "teatral" bir düğün töreni istediğini belirterek, bütün ayrıntıların ona göre düzenlendiğini anlattı.
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MALİYETİ 1 MİLYON DOLAR
Christine Quinn ile Christian Richard'ın evlendiği bu törenin 1 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor.
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YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
Tören, ABD'nin Los Angeles kentindeki bir katedralde yapıldı. Güvenlik nedeniyle de katedralle bağlantılı yollar trafiğe kapatıldı.
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GÖSTERİŞLİ DÜĞÜN
Çiftin gösterişli düğünü, programın geçtiğimiz günlerde ekrana gelen sezon finalinde de yayınlandı.