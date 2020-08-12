MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriFotoğraflar ortaya çıktı: Siyahlar içinde evlenmiş
GeriMagazin Fotoğraflar ortaya çıktı: Siyahlar içinde evlenmiş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 09:51,

Fotoğraflar ortaya çıktı: Siyahlar içinde evlenmiş

Siyah kuğular... Yerlere dökülen kar taneleri... Işıldayan tahtlar... Atların çektiği arabalar... Benzerine ancak peri masallarında rastlanabilecek bu görüntüler, milyon dolarlık bir düğünde gerçeğe dönüştü.

Mega News Agency

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1SİYAH GELİNLİK
Abone Olgoogle-news

SİYAH GELİNLİK

Ünlü TV yıldızı, işte böyle peri masalı gibi bir ortamda hayatının aşkıyla evlenmiş. Hem de siyahlar içinde...

2DÜĞÜNÜN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Abone Olgoogle-news

DÜĞÜNÜN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Geçen yılın son ayında gerçekleşen bu masal gibi düğünün görüntüleri gün yüzüne çıktı.

3TV YILDIZI VE TEKNOLOJİ MİLYONERİ
Abone Olgoogle-news

TV YILDIZI VE TEKNOLOJİ MİLYONERİ

Bir TV kanalında yayınlanan Selling Sunset adlı emlak içerikli programla tanınan Christine Quinn, teknoloji alanında dolar milyoneri olan sevgilisi Christian Richard ile hayatını birleştirdi.

4DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ SEZON FİNALİNDE
Abone Olgoogle-news

DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ SEZON FİNALİNDE

2019 yılının aralık ayında gerçekleşen gotik bir peri masalı görünümündeki düğünün fotoğrafları da önceki gün basına yansıdı. Quinn ile Ricchard'ın düğünü, Selling Sunset adlı programın, üçüncü sezon finalinde de ekrana geldi.

5TEATRAL BİR TÖREN
Abone Olgoogle-news

"TEATRAL" BİR TÖREN

Düğünün organizasyonunu üstlenen Lisa Laffetry de törenin konukları arasındaydı. Lafferty, Oprah Magazine'e verdiği röportajda Christine Quinn'in "teatral" bir düğün töreni istediğini belirterek, bütün ayrıntıların ona göre düzenlendiğini anlattı.

6MALİYETİ 1 MİLYON DOLAR
Abone Olgoogle-news

MALİYETİ 1 MİLYON DOLAR

Christine Quinn ile Christian Richard'ın evlendiği bu törenin 1 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor.

7YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
Abone Olgoogle-news

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Tören, ABD'nin Los Angeles kentindeki bir katedralde yapıldı. Güvenlik nedeniyle de katedralle bağlantılı yollar trafiğe kapatıldı.

8GÖSTERİŞLİ DÜĞÜN
Abone Olgoogle-news

GÖSTERİŞLİ DÜĞÜN

Çiftin gösterişli düğünü, programın geçtiğimiz günlerde ekrana gelen sezon finalinde de yayınlandı.

9
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi