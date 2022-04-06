Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında, nereli? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin Meryem'i Selin Yeninci hakkında bilgiler

TV 8 ekranlarının yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi oyuncuları izleyenler tarafından merak ediliyor. Başrol oyuncularından biri olan Selin Yeninci de araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, genç oyuncu Selin Yeninci diziler ve hayatı...
Selin Yeninci, 16 Ocak 1988'de İstanbul'da doğmuştur. Adana Film Festivali ve 53. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü almıştır. Son olarak dijital platformda yayınlanan İlk ve Son dizisiyle izleyici tarafından tanınan Selin Yenici, şimdilerde ise TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i olarak geri dönüyor.
2011 Cennetin Sırları
2013 Galip Derviş
2013-2014 Vicdan
2014 Toz Ruhu
2014 Olur Olur
2014 Ah Neriman
2015 Tatlı Küçük Yalancılar
2016 Kaçın Kurası
2017 Yüz Yüze
2018 Avlu
2018-2022 Bir Zamanlar Çukurova
2021 İlk ve Son
2022- Annenin Sırrıdır Çocuk