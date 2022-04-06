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Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında, nereli? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin Meryem'i Selin Yeninci hakkında bilgiler

#Selin Yeninci#Selin Yeninci Kimdir#Annenin Sırrıdır Çocuk

Selin Yeninci, yeni dizi Annenin Sırrıdır Çocuk'ta oynadığı karakterle yeniden gündeme geldi. Başarılı oyuncu Selin Yenici dizileri ile dikkat çekiyor. Peki, Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin Meryem'i Selin Yeninci hakkında bilgiler...

1/3Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında, nereli Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin Meryemi Selin Yeninci hakkında bilgiler

TV 8 ekranlarının yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi oyuncuları izleyenler tarafından merak ediliyor. Başrol oyuncularından biri olan Selin Yeninci de araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, genç oyuncu Selin Yeninci diziler ve hayatı...

2/3SELİN YENİNCİ KİMDİR

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988'de İstanbul'da doğmuştur. Adana Film Festivali ve 53. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü almıştır. Son olarak dijital platformda yayınlanan İlk ve Son dizisiyle izleyici tarafından tanınan Selin Yenici, şimdilerde ise TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i olarak geri dönüyor.

3/3SELİN YENİNCİ DİZİLERİ

SELİN YENİNCİ DİZİLERİ

2011 Cennetin Sırları

2013 Galip Derviş

2013-2014 Vicdan

2014 Toz Ruhu

2014 Olur Olur

2014 Ah Neriman

2015 Tatlı Küçük Yalancılar

2016 Kaçın Kurası

2017 Yüz Yüze

2018 Avlu

2018-2022 Bir Zamanlar Çukurova

2021 İlk ve Son

2022- Annenin Sırrıdır Çocuk

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