Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında, nereli? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin Meryem'i Selin Yeninci hakkında bilgiler

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988'de İstanbul'da doğmuştur. Adana Film Festivali ve 53. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü almıştır. Son olarak dijital platformda yayınlanan İlk ve Son dizisiyle izleyici tarafından tanınan Selin Yenici, şimdilerde ise TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i olarak geri dönüyor.