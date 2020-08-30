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Hürriyet
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Muhammet KAÇAR- Arzu ERBAŞ- Doğancan İLEK/GİRESUN, (DHA)
Haber Giriş: 30 Ağustos 2020 - 10:22 | 

Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar

GİRESUN’da sağanak sonucu meydana gelen, 3'ü asker 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si asker 6 kişinin kaybolduğu, 361 bina ile alt ve üst yapıda ağır hasarın oluştuğu selin izleri silinmeye çalışılıyor. Selin vurduğu köylerdeki hasar alan evlerini boşaltanlar, güvenli yerlerde sağlanan kira desteği ile yeni yaşamlarını kurmaya çalışıyor. Bölgede kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.

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