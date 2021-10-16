Magazin Haber Giriş: 16 Ekim 2021 - 07:45 | 16 Ekim 2021 - 13:42

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...