Selin İmer kimdir, kaç yaşında, nereli? Selin İmer Mustafa Ceceli ile MasterChef'e konuk oluyor!
Cemiyetin tanıdık isimlerinden olan Selin İmer Mustafa Ceceli ile evliliğinin ardından magazin dünyasından geri çekildi ve evliliğinde sade bir hayat sürüyor. Evlilik sürecinde gündemden düşmeyen Selin İmer ve Mustafa Ceceli uzun bir aradan sonra MasterChef yeni bölümde izleyicilerle buluşuyor. MasterChef yarışmacılarıyla birlikte yemek hazırlayacak olan ikilinin hayatı da yeniden merak konusu oldu. Peki, Selin İmer kimdir, kaç yaşında, babası kim? İşte Selin İmer hakkında bilgiler...
İlişkileriyle uzunca bir süre çok konuşulan Selin İmer Mustafa Ceceli çifti MasterChef'e konuk oluyor. Evliliklerinin ardından sakin bir hayat süren ünlü çiftin uyumu takipçileri tarafından da beğeni topluyor. Peki, Selin İmer kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Selin İmer hakkında merak edilenler...
SELİN KİMDİR?
Merhum iş adamı İnsel İmer ile Canan İmer'in kızları Selin İmer, 14 Ocak 1983’te doğdu. İtalyan Orta Okulu ve MEF Okulları'nda orta öğrenimini tamamlayan sosyetik güzel, ABD'ye giderek psikoloji, moda ve reklam üzerine eğitim aldı. Bir dönem fazla kilolarıyla dikkat çeken Selin İmer, Şeyda Coşkun'dan yardım alarak bir buçuk ay gibi kısa bir sürede 10 kilo vermeyi başarmıştı.