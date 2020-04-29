Selin Gökbakar: Evden çıkmamak bizi etkilemedi

06-06.30 gibi mesai başlıyor. 43’üncü günümüz. Kocam da, ben de evcimeniz. Evden çıkmamak bizi çok rahatsız etmedi” dedi. Ünlü komedyen de “İki çocuğumuza da kendimiz baktık en başından beri. Çocuk bakımı çok koymadı, ev işleri temizlik konusunda bize yardım eden arkadaşlarımız vardı. 16 Mart itibarıyla onlar da izinliler. O işleri de biz yapıyoruz. O bizi birazcık yormuş olabilir” diye konuştu.