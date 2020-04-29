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Haber Giriş: 29 Nisan 2020 - 07:00,

Selin Gökbakar: Evden çıkmamak bizi etkilemedi

Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar’la Instagram’da canlı yayın yaptı. Evdeki karantina günlerini anlatan Selin Gökbakar, “Evde günler çok yoğun geçiyor.

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06-06.30 gibi mesai başlıyor. 43’üncü günümüz. Kocam da, ben de evcimeniz. Evden çıkmamak bizi çok rahatsız etmedi” dedi. Ünlü komedyen de “İki çocuğumuza da kendimiz baktık en başından beri. Çocuk bakımı çok koymadı, ev işleri temizlik konusunda bize yardım eden arkadaşlarımız vardı. 16 Mart itibarıyla onlar da izinliler. O işleri de biz yapıyoruz. O bizi birazcık yormuş olabilir” diye konuştu.

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Selin Gökbakar yayında eşinin mutfaktaki hünerlerini de övdü: “Ekmekte üstüne tanımam. Lahmacun yapıyor. Geçen tepsi mantısı yaptı.”

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Şahan Gökbakar da bu övgülere esprili bir şekilde yanıt verdi: “Ekmeğini kuracaksın, mayanı yapacaksın, iki gün bekleyeceksin. Her taraf un. İki gün karından azarını yiyeceksin, öyle ekmek yapıyorsun.”

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