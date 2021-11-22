Metecan James Birsen kimdir, nereli? Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi olduğu iddia edildi

James Metecan Birsen

İrlandalı bir anne ile Türk babanın çocuğu olan Metecan, basketbola Bilfen Koleji'nde başladıktan sonra Fenerbahçe Spor Okulu projesiyle adından söz ettirdi. 2011-12 sezonunda zaman zaman Fenerbahçe Ülker'in A Takım kadrosunda da yer aldı.





KARİYERİ



Fenerbahçe Ülker Genç Takımı, İstanbul'da düzenlenen NIKE International Junior Tourment 2012 finalinde Lietuvos Rytas'a yenilirken turnuvanın En Değerli Oyuncu ödülünü Metecan Birsen kazandı.Turnuvada çıktığı 4 maçta 20.7 sayı, 5.7 ribaunt ve 4.25 asist ortalamaları ile oynayan Metecan, NBA gözlemcileri tarafından takibe alındı.



2014 yazında Fenerbahçe Ülker tarafından Eskişehir Basket'e bir yıllığına kiralandı.23 Temmuz 2015 tarihinde Türkiye Basketbol Ligi takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



MİLLİ TAKIM KARİYERİ



Metecan, Türkiye U-16, U-18 ve U-20 millî takımlarında forma giydi. 2010'da Karadağ'da düzenlenen 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bronz, 2013 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 2014 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın ve 2015 FIBA Avrupa U-20 Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan kadrolarda yer aldı.