Metecan James Birsen kimdir, nereli? Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi olduğu iddia edildi
Metecan James Birsen, Selin Ciğerci ile aşk yaşadığı haberleriyle gündemde. Selin Ciğerci yeni sevgilisini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Arkası dönük olan gizemli sevgilisinin basketbolcu James Metecan Birsen olduğu iddia edildi. Magazin sayfalarında çok konuşulan haber ardından gözler Metecan James Birsen'e çevrildi. Peki, Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi kim? Metecan James Birsen kimdir?
Selin Ciğerci'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. İddiaları inkar etmeyen Selin Ciğerci, yeni sevgilisiyle el ele yakalanması ardından sosyal medyadan da paylaşımda bulundu. Gizemli görüntüler ardından gözler bir kez daha Metecan James Birsen’e çevrildi. Selin Ciğerci ile adı aşk dedikodularına karışan Metecan James Birsen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla aşk haberlerini yalanlamıştı.
Genç basketbolcu Metecan James Birsen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ,"Bugün hakkımda çıkan ve birçok farklı mecrada da yer bulduğunu öğrendiğim haberlerle hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Hukuki sürecin sonunda, insanların hayatlarıyla ilgili bu takip yalan haberleri üreten kişiler ve kurumlar için örnek teşkil edecek kararlar çıkacağı kararlar ümit ediyorum. Bu haberi çıkaran ve yayılmasına vesile olan kişi ve mecraları şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
James Metecan Birsen
İrlandalı bir anne ile Türk babanın çocuğu olan Metecan, basketbola Bilfen Koleji'nde başladıktan sonra Fenerbahçe Spor Okulu projesiyle adından söz ettirdi. 2011-12 sezonunda zaman zaman Fenerbahçe Ülker'in A Takım kadrosunda da yer aldı.
KARİYERİ
Fenerbahçe Ülker Genç Takımı, İstanbul'da düzenlenen NIKE International Junior Tourment 2012 finalinde Lietuvos Rytas'a yenilirken turnuvanın En Değerli Oyuncu ödülünü Metecan Birsen kazandı.Turnuvada çıktığı 4 maçta 20.7 sayı, 5.7 ribaunt ve 4.25 asist ortalamaları ile oynayan Metecan, NBA gözlemcileri tarafından takibe alındı.
2014 yazında Fenerbahçe Ülker tarafından Eskişehir Basket'e bir yıllığına kiralandı.23 Temmuz 2015 tarihinde Türkiye Basketbol Ligi takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Metecan, Türkiye U-16, U-18 ve U-20 millî takımlarında forma giydi. 2010'da Karadağ'da düzenlenen 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bronz, 2013 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 2014 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın ve 2015 FIBA Avrupa U-20 Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan kadrolarda yer aldı.
KARİYERİ
Fenerbahçe Ülker Genç Takımı, İstanbul'da düzenlenen NIKE International Junior Tourment 2012 finalinde Lietuvos Rytas'a yenilirken turnuvanın En Değerli Oyuncu ödülünü Metecan Birsen kazandı.Turnuvada çıktığı 4 maçta 20.7 sayı, 5.7 ribaunt ve 4.25 asist ortalamaları ile oynayan Metecan, NBA gözlemcileri tarafından takibe alındı.
2014 yazında Fenerbahçe Ülker tarafından Eskişehir Basket'e bir yıllığına kiralandı.23 Temmuz 2015 tarihinde Türkiye Basketbol Ligi takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Metecan, Türkiye U-16, U-18 ve U-20 millî takımlarında forma giydi. 2010'da Karadağ'da düzenlenen 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bronz, 2013 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 2014 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın ve 2015 FIBA Avrupa U-20 Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan kadrolarda yer aldı.