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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 04 Aralık 2020 - 07:39 | 

Selin Ciğerci'den 500 bin liralık itibar davası!

Selin Ciğerci, ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı magazin programının sunucuları ile programa konuk olan Deniz Akkaya’ya 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ciğerci, kendisini ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan iftira niteliğinde yayınlar yaptıklarını iddia etti.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, “Söylemezsem Olmaz” adlı programda kendisini ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan iftira niteliğinde yayınlar yaptıkları iddiasıyla program sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto ile programa konuk olarak katılan Deniz Akkaya’ya 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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Dilekçede, davalıların Selin Ciğerci’nin hırsız olduğu, eşi Gökhan Çıra’yı aldattığı, aynı şekilde Çıra’nın da Ciğerci’yi aldattığı yönünde asılsız söylemlerde bulunarak onur ve itibarına saldırıda bulunduğu ifade edildi.

3KORKUNÇ BİR SALDIRI
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KORKUNÇ BİR SALDIRI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, Ciğerci’nin avukatı Şeyda Yıldırım şu iddialarda bulundu: “Selin Ciğerci, maalesef davalılar tarafından korkunç bir saldırıya maruz kalmıştır.

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Daha önce de gerek Gökhan Çıra ile olan evliliğiyle, gerekse cinsiyet değiştirme ve anne olamaması ile ilgili Deniz Akkaya tarafından basın yoluyla saldırıya maruz kalan Selin Ciğerci, 3 ay korunma talep etmişti.

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Ancak Deniz Akkaya, bu programdaki konuşmalarıyla tedbir kararını ihlal etmiş ve kendisi hakkında zorlama hapsi talebinde bulunulmuştur.

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Davalıların Selin Ciğerci’yi hedef alan, haksız ve hukuka aykırı sarf ettiği küçültücü, incitici, aşağılayıcı açıklamaları nedeniyle 500 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz.”

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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