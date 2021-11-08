Selin Ciğerci yeni imajıyla şaşırttı! 'Annem istedi'
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, futbolcu Gökhan Çıra ile evliliğini sonlandırmasının ardından imajıyla ilgili değişimine bir yenisini daha ekledi. Dudak ve göğüs estetiğinden sonra saç rengini de değiştiren Selin Ciğerci, görünüşü ile takipçilerini ikiye böldü. İşte Selin Ciğerci'nin yeni görüntüsü...
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Sarı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz ünlü sosyal medya fenomeni Gökhan Çıra ile olan aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyordu. Boşanmalarının ardından iş hayatına öncelik veren Selin Ciğerci, bu kez fiziksel değişimleriyle konuşulmaya başlandı.
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Selin Ciğerci sarı saçlarını koyu renge boyatarak şaşkınlık yarattı.
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ANNESİNİN İSTEĞİ!
Selin Ciğerci annesinin isteği üzerine saçlarını koyu renge boyattığını söylemesinin ardından, takipçilerini ikiye böldü.
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Bazı takipçileri koyu saçın daha çok yakıştığı yorumunu yaparken, bazıları da eski saç rengini daha çok beğendiklerini ifade etti.
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Sarıyla uğraşmaktan saçının uzamadığını bu nedenle saç rengini değiştirdiğini ifade eden Selin Ciğerci, annesinin etkisinin de olduğunu itiraf etti.