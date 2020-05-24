Selin Ciğerci ne kadar vergi ödediğini açıkladı

Geçtiğimiz hafta aldığı 5 milyon TL'lik otomobiliyle çok konuşulan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'den şaşırtan açıklama: Vergi rekortmeni olacağım!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
GEÇTİĞİMİZ AY 600 BİN TL KAZANDIM
Bu sabah Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına bağlanan Ciğerci " Söylendiği gibi sosyal medya reklamlarından geçen ay 400 bin değil, 600 bin kazandım. Haftaya da vergimi vereceğim" dedi.
2
Abone Ol
1 MİLYON TL VERGİ ÖDEYECEĞİM
Kozmetik markasından da çok iyi para kazandığını söyleyen Ciğerci " Böyle rakamları açıklamak doğru değil ama ben herkes örnek alsın diye anlatıyorum. 1 ay sonra 1 milyon TL'lik vergi ödeyeceğim. Siz hesap eden kaç para kazandığımı. Böyle giderse vergi rekortmeni olacağım. Bana "Oturduğun yerden para kazanıyorsun" diyorlar... Ben arı gibi çalışıyorum. Yanımda 72 kişi ekmek yiyor" dedi.
3
Abone Ol
Selin Ciğerci (36), futbolcu Gökhan Çıra (24) ile mutlu bir evlilik sürdürüyor