MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSelin Ciğerci ne kadar vergi ödediğini açıkladı
GeriMagazin Selin Ciğerci ne kadar vergi ödediğini açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 24 Mayıs 2020 - 12:49,

Selin Ciğerci ne kadar vergi ödediğini açıkladı

Geçtiğimiz hafta aldığı 5 milyon TL'lik otomobiliyle çok konuşulan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'den şaşırtan açıklama: Vergi rekortmeni olacağım!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1GEÇTİĞİMİZ AY 600 BİN TL KAZANDIM
Abone Olgoogle-news

GEÇTİĞİMİZ AY 600 BİN TL KAZANDIM

Bu sabah Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına bağlanan Ciğerci " Söylendiği gibi sosyal medya reklamlarından geçen ay 400 bin değil, 600 bin kazandım. Haftaya da vergimi vereceğim" dedi.

21 MİLYON TL VERGİ ÖDEYECEĞİM
Abone Olgoogle-news

1 MİLYON TL VERGİ ÖDEYECEĞİM

Kozmetik markasından da çok iyi para kazandığını söyleyen Ciğerci " Böyle rakamları açıklamak doğru değil ama ben herkes örnek alsın diye anlatıyorum. 1 ay sonra 1 milyon TL'lik vergi ödeyeceğim. Siz hesap eden kaç para kazandığımı. Böyle giderse vergi rekortmeni olacağım. Bana "Oturduğun yerden para kazanıyorsun" diyorlar... Ben arı gibi çalışıyorum. Yanımda 72 kişi ekmek yiyor" dedi.

3
Abone Olgoogle-news

Selin Ciğerci (36), futbolcu Gökhan Çıra (24) ile mutlu bir evlilik sürdürüyor

4
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi