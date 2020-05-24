Selin Ciğerci ne kadar vergi ödediğini açıkladı

1 MİLYON TL VERGİ ÖDEYECEĞİM Kozmetik markasından da çok iyi para kazandığını söyleyen Ciğerci " Böyle rakamları açıklamak doğru değil ama ben herkes örnek alsın diye anlatıyorum. 1 ay sonra 1 milyon TL'lik vergi ödeyeceğim. Siz hesap eden kaç para kazandığımı. Böyle giderse vergi rekortmeni olacağım. Bana "Oturduğun yerden para kazanıyorsun" diyorlar... Ben arı gibi çalışıyorum. Yanımda 72 kişi ekmek yiyor" dedi.