Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Selin Ciğerci'nin eski hali!

Eski eşi Gökhan Çıra ile yeniden barışan Selin Ciğerci, yeniden evleneceklerini ancak yaz aylarını beklediğini açıkladı. Bunun nedeni olarak da yaz aylarında erkeklerin yanlış yapmaya daha çok müsait olduğunu söyleyen Ciğerci, "Aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyorum. Yaz bir geçsin, emin olmak istiyorum" dedi. Ciğerci ayrıca Gökhan Çıra ile şuanda hala ayrı evlerde yaşadıklarını da açıkladı.
Geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşanan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra barıştı. Çıra güzel haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Şimdi daha güçlü olduklarını ve birbirlerini çok sevdiklerini ifade eden Selin Ciğerci, aynı hataları bir kez daha kabullenemeyeceğini de belirtti.
Selin Ciğerci 1984 yılında dünyaya geldi. Konyalı bir babaya ve Kastamonulu bir annenin çocuğu olan Ciğerci, ilk olarak Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştı. Ciğerci, 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Ciğerci'nin nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı.
Ciğerci, 10 Eylül 2021 tarihinde Gökhan Çıra ile aralarında çeşitli fikir ayrılıkları olduğu gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmıştı. Geçtiğimiz aylarda Gökhan Çıra ile yeniden barışan Selin Ciğerci, şimdilerde çene ameliyatı ile gündemde yer alıyor.
Lüks yaşam tarzıyla dikkat çeken Selin Ciğerci, 30 karatlık pırlanta yüzüğüyle, milyon dolarlık arabaları ve çantalarıyla çok konuşuluyor.