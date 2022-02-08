Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Selin Ciğerci'nin eski hali!

Eski eşi Gökhan Çıra ile yeniden barışan Selin Ciğerci, yeniden evleneceklerini ancak yaz aylarını beklediğini açıkladı. Bunun nedeni olarak da yaz aylarında erkeklerin yanlış yapmaya daha çok müsait olduğunu söyleyen Ciğerci, "Aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyorum. Yaz bir geçsin, emin olmak istiyorum" dedi. Ciğerci ayrıca Gökhan Çıra ile şuanda hala ayrı evlerde yaşadıklarını da açıkladı.