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Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Selin Ciğerci'nin eski hali!

#Selin Ciğerci#Selin Ciğerci Kimdir#Gökhan Çıra

Eski sosyal medya fenomeni ve yeni iş insanı Selin Ciğerci katıldığı 2. Sayfa programında yorumlarıyla yeniden gündem oldu. Sosyal medyasını aktif bir şekilde kullanan Selin Ciğerci eski de merak konusu oldu. Peki, Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Selin Ciğerci hakkında merak edilenler...

1/4Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında, nereli İşte Selin Ciğercinin eski hali

Eski eşi Gökhan Çıra ile yeniden barışan Selin Ciğerci, yeniden evleneceklerini ancak yaz aylarını beklediğini açıkladı. Bunun nedeni olarak da yaz aylarında erkeklerin yanlış yapmaya daha çok müsait olduğunu söyleyen Ciğerci, "Aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyorum. Yaz bir geçsin, emin olmak istiyorum" dedi. Ciğerci ayrıca Gökhan Çıra ile şuanda hala ayrı evlerde yaşadıklarını da açıkladı.

2/4Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında, nereli İşte Selin Ciğercinin eski hali

Geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşanan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra barıştı. Çıra güzel haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Şimdi daha güçlü olduklarını ve birbirlerini çok sevdiklerini ifade eden Selin Ciğerci, aynı hataları bir kez daha kabullenemeyeceğini de belirtti.

3/4SELİN CİĞERCİ KİMDİR

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci 1984 yılında dünyaya geldi. Konyalı bir babaya ve Kastamonulu bir annenin çocuğu olan Ciğerci, ilk olarak Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştı. Ciğerci, 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Ciğerci'nin nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı.

Ciğerci, 10 Eylül 2021 tarihinde Gökhan Çıra ile aralarında çeşitli fikir ayrılıkları olduğu gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmıştı. Geçtiğimiz aylarda Gökhan Çıra ile yeniden barışan Selin Ciğerci, şimdilerde çene ameliyatı ile gündemde yer alıyor.

4/4Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında, nereli İşte Selin Ciğercinin eski hali

Lüks yaşam tarzıyla dikkat çeken Selin Ciğerci, 30 karatlık pırlanta yüzüğüyle, milyon dolarlık arabaları ve çantalarıyla çok konuşuluyor.

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