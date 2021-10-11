Selin Ciğerci kimdir, eski eşi kim? Bir Başka Güzel programının jüri üyelerinden olan Selin Ciğerci hakkında bilgiler

Selin Ciğerci 1984 yılında dünyaya geldi. Konyalı bir babaya ve Kastamonulu bir annenin çocuğu olan Ciğerci, ilk olarak Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştı. Ciğerci, 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Ciğerci'nin nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı.