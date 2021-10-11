Selin Ciğerci kimdir, eski eşi kim? Bir Başka Güzel programının jüri üyelerinden olan Selin Ciğerci hakkında bilgiler
Selin Ciğerci, Bir Başka Güzel programının jüri üyelerinden biri oldu. Yarışmacıları yorumlayan Selin Ciğerci kendi tarzı ve yaptığı açıklamalarla birlikte bir kez daha adından söz ettirdi. Peki, Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında? Bir Başka Güzel programının jüri üyelerinden olan Selin Ciğerci hakkında bilgiler
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Selin Ciğerci, Bir Başka Güzel programına katıldı. Ciğerci yeni projesini sosyal medya hesabından da duyurdu. Hafta içi her gün ekrana gelen programda yer alan Selin Ciğerci hakkında merak edilenleri derledik.
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Selin Ciğerci 1984 yılında dünyaya geldi. Konyalı bir babaya ve Kastamonulu bir annenin çocuğu olan Ciğerci, ilk olarak Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştı. Ciğerci, 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Ciğerci'nin nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı.
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Ciğerci, 10 Eylül 2021 tarihinde Gökhan Çıra ile aralarında çeşitli fikir ayrılıkları olduğu gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşandı.